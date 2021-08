Alors qui est cette personne ? La réponse m’est venue en un éclair en répondant à quelqu’un sur Twitter et j’ai honte d’admettre qu’il m’a fallu autant de temps pour la voir.

La réponse, bien sûr, est la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Coche toutes les cases.

La femme, apparemment apolitique, connaît Washington, ancienne chef de la Fed et troll de Davos jusqu’au bout des ongles.

Et, juste pour mettre la cerise sur le gâteau de cette théorie, elle est la seule personne qui pourrait de manière crédible tenir tête à Jay Powell à la Fed qui a clairement dérogé à la réserve de Davos en défendant le dollar et la Fed. Selon mon dernier article, si la Fed fomente vraiment une crise du dollar pour réaffirmer sa primauté au panthéon des banques centrales, alors Yellen serait la seule personne qui achèverait le coup d’État de Davos en renvoyant Powell, en stérilisant la Fed et en mettant fin au chaos créé. par Biden.

Davos doit réaffirmer le contrôle ici et restaurer notre foi dans The Churn . Yellen est juste la personne qui s’assure que tout cela se passe.

Je sais ce que vous pensez, cependant, il semble exagéré de mettre un banquier central non élu à la tête d’un pays puissant ? Qu’est-ce que tu fumes, Tom ?

Je vous ai dit que les banquiers centraux venaient !

Attendez-vous donc au président Yellen dans les six prochains mois, effectivement nommé par Davos comme Mario Draghi a été nommé en Italie. Ils n’ont pas beaucoup de temps pour mettre tout cela en place, pas moins pour faire démissionner Biden.

Avec le président Yellen, la prise de contrôle du banquier central de l’Occident serait complète avec cet arrangement. Je ne sais pas si cela fonctionnerait comme le prévoit Davos , mais c’est la solution la plus propre à leur problème actuel que je vois.

Pour cette seule raison, je pense que c’est le scénario le plus probable car les choses s’intensifient rapidement avec Biden.

Si vous ne l’aimez pas, il y a un chenil avec votre code QR dessus.

