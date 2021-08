La vaccination va être rendue obligatoire cette semaine en France (et ailleurs ?). Dixit Attal. Covidtracker.fr réclame 100% de vaccinés sur l’autel de la Bête. On va rigoler. Terreur républicaine en mode turbo tueur. Guerre et extermination au programme.

71.6%

des Français ont reçu au moins une dose de vaccin, 63.9% ont reçu toutes les doses requises.

Il reste à vacciner

28.4%

des Français avant d’atteindre un taux de vaccination de 100%.

« Ça peut venir à un moment » : Attal n’exclut pas la vaccination covid obligatoire ! La France rejoindrait l’Azerbaidjan et le Turkménistan ! Quels modèles !

La résistance doit être absolue et totale ! https://t.co/XlXHlXCMhR — Florian Philippot (@f_philippot) August 29, 2021

Vaccination obligatoire contre le coronavirus : « Ça peut venir à un moment », déclare Attal

INVITÉ RTL – Dans la lignée de ce qu’avait annoncé Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, Gabriel Attal n’exclut pas la mise en place de la vaccination obligatoire pour tous les Français.

Gabriel Attal au Grand Jury, dimanche 29 août 2021.Crédit : SILVERE GERARD/AGENCE1827/RTL Le Grand Jury de Gabriel Attal55:39Regarder Le Grand Jury de Gabriel Attal55:39Écouter Marie-Pierre Haddadpublié le 29/08/2021 à 15:10

Emmanuel Macron avait fait planer la menace d’un recours à la vaccination obligatoire contre le coronavirus pour tous les Français, le 12 juillet dernier. Depuis, où en est-on ? « On tend vers les 50 millions de Français ayant reçu une première dose », s’est-il félicité le porte-parole du gouvernement lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 29 août.

Interrogé sur la question d’une vaccination obligatoire, Gabriel Attal a estimé que « ça peut venir à un moment ». « Si on avait abordé cette campagne de vaccination en disant que le vaccin était obligatoire, je ne suis pas sûr qu’on en serait au résultat d’aujourd’hui », a-t-il néanmoins fait valoir.

Quant aux manifestations contre le passe sanitaire et le vaccin, le porte-parole du gouvernement pointe du doigt « l’instrumentalisation de ces peurs, de ces craintes et de ces doutes à des fins politiques ». Il dénonce « l’hystérisation » faite par les « leaders » de ces mouvements et cite notamment l’ancien bras droit de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle de 2017 Florian Philippot.

https://www.rtl.fr/actu/politique/vaccination-obligatoire-contre-le-coronavirus-a-peut-venir-a-un-moment-declare-attal-7900065819