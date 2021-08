http://lachute.over-blog.com/2021/08/zavez-pas-un-sac-de-ciment.html

Patrick Reymond :

L’occident aussi, fond, comme le glaçon dans le verre de pastiscon. Auchan voit ses ventes se réduire, la production automobile britannique revient aux années 1950. ça tombe bien, puisque la consommation de fossile va être réduite de 78 %, « pour sauver la planète »🤣 Et pas du tout parce qu’on n’en a plus.

Certains pensent (avec raison) qu’on va manquer d’énergie, mais pas pour le bon motif, pour eux, c’est « passeuuuhqu’onveutpasdunucléaire » qu’il faut multiplier au niveau mondial par 5, sans se rendre compte que même multiplié par 5, ça serait pas grand chose (25 % de l’électricité produite, maximum) et qu’en plus on n’a même pas le combustible pour faire fonctionner le nucléaire actuel. On vit sur des stocks. On nous invente des armes miraculeuses (pardon, des centrales), à la Adolf, qui vont tout changer, des sources d’énergie comme la mer et le phosphate, alors qu’on ne sait pas extraire de manière efficace l’uranium de l’eau de mer, et que le phosphate, lui aussi, fait partie des ressources limités, bientôt en déclin.

Grande Bretagne, second referendum écossais. Le Royaume Uni, finalement, n’aura vécu que le temps du fossile. Le drame absolu réside dans le fait que les fastefoudeuh ne peuvent plus sévir. Enfin, est ce une mauvaise nouvelle ??? On note aussi une pénurie d’esclaves , pardon, de salariés dans certains secteurs, où l’on manque de moitié de smicard à 80 heures de travail la semaine.

Nouvelle ligne de partage politique en occident : LGBTETC.. + vacciniste, contre la population. Prions pour les médecins et infirmières qu’il n’y ait pas trop de casse pour le vaccin, ils seront les premiers massacrés.

USA : le renouvelable, et la baisse de la demande électrique font mordre la poussière à la production électrique par le charbon, le gaz, et même le nucléaire. En Australie se pose le problème de grosses centrales trop anciennes.

Australie, dans ce pays du charbon roi, le renouvelable lui casse les reins. On voit apparaitre les prix négatifs.

