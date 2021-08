Alexis Bugnolo: « Ce qui vous vaccinent savent très bien que ces vaccins vont vous tuer. Ils connaissent la science. N’importe quel scientifique sait que les anticorps d’amorçage finiront par vous tuer. Il faut qu’on soit capable de faire face à la réalité. L’intention est d’exterminer l’humanité. Environ 2 milliards de gens ont été vaccinés d’après ce que je sais. Selon le Prix Nobel Luc Montagnier, toute personne qui a été vaccinée avec un vaccin, détériore son système humanitaire parce qu’il réagit excessivement au coronavirus. Tous ces gens seront morts dans 2 ans. Dans 2 ans, nous verrons 2 milliards de gens morts sur terre. Quand je pense que 85% de mes amis sont vaccinés, on sera peu nombreux à rester vivants sans avoir été vaccinés. En tant qu’anthropologue, je vous conseille de vous préparer psychologiquement à ce dénouement. Il y a des gens qui seront tellement choqués qu’ils vont perdre la tête. Ils vont perdre leur foi, tous leurs moyens… Comment se fait-il qu’on ait pas pu éviter cela ? Quand quelqu’un tente de se jeter d’une falaise, est-ce que Dieu va l’en empêcher ? Toute personne intelligente a eu suffisamment de temps pour examiner cette supercherie sanitaire et voir qu’elle était fausse. La plupart des gens ont préféré mettre tout ça de côté et s’empresser de se faire vacciner afin de pouvoir voyager, ou pratiquer un tas d’activités librement. Du coup, vous êtes idiot, et un lâche. Vous refusez ainsi la vérité. Vous ne pouvez pas ignorer la vérité si vous êtes une personne objective. La science et toutes ces expérimentations vous le prouvent. Du coup ma conclusion est pratiquement certaine. On vit comme l’été 1914 jusqu’avant la guerre mondiale n’éclate. Personne ne pouvait imaginer à cette époque que sur les 3 à 4 prochaines années, il y aurait eu 20 millions de morts en Europe à cause de la guerre. En été, il y avait encore des gens qui appréciaient voyager à travers l’Europe en temps de paix. Parce qu’ils veulent que vous pensiez que tout va bien. Parce qu’ils savent que dès que vous allez vous attraper le coronavirus, vous allez mourir. Mais si vous n’avez pas été vaccinés, cela ne vous arrivera pas. Cependant, si 1/3 des gens dans le monde décèdent en 1 an ou 2 ans, il y aura de sérieuses perturbations économiques, sécuritaires et sociales. Tout d’abord il y a pas assez d’ambulances pour transporter tous les décédés. Il n’y aura pas assez de pompes funèbres. La plupart d’entre eux (soignants) ont été vaccinés et vont mourir également. Il faut anticiper ceci et je recommande à tout le monde d’acheter un uniforme Hazmat parce qu’il y a de fortes chances que vous soyez sollicités afin de déplacer les morts dans leurs tombeaux. Ils vont devoir creuser d’énormes fosses communes. Y aura plus assez de sacs poubelles. Il faudra bien que des gens s’occupent de ça, et ceci peut provoquer d’énormes infections mais en tant que chrétiens, c’est de notre devoir. Cela servira à ce qu’ils se repentent juste avant de partir tranquillement. Il faut vraiment qu’on comprenne que parmi les meilleurs scientifiques au monde, c’est ce qu’ils disent voir arriver. Et maintenant que l’humanité a été déçue par les mauvais enseignements des mondialistes, ils vont le payer cher ! Et ce sera une période horrible, à savoir la plus sombre de toute l’humanité. Ce sera une des plus grandes catastrophes et des gens ne pourront pas supporter ça. Restons calmes et concentrés. Mettons de côté toutes nos différences. Si ces gens commencent à dire que c’est de notre faute, à savoir celle des non-vaccinés, il faudra fuir… Il va y avoir des gens qui vont nous en vouloir énormément et qui voudront nous attaquer. Si vous vous voulez avoir une idée de ce que ça va être, je vous conseille vivement de lire le livre de Barbara Tuchman intitulé: « The black Death », un livre du 13ème siècle. Je me suis toujours intéressé à ce qui peut se passer dans les sociétés lorsque les épidémies éclatement massivement. Les gens qui ont été vaccinés ne meurent pas d’un virus qui est contagieux sur vous. Si vous n’avez pas été vacciné, aucune maladie ne va vous diminuer mais vous pouvez toujours attraper d’autres maladies. Les autres mourront d’une réaction immunitaire excessive. Ce n’est pas une peste noire, vous ne pouvez pas l’attraper, donc ne vous inquiétez pas. Vous n’êtes pas concernés. Il existe des médicaments pour amoindrir ces réactions excessives mais ils vont manquer très rapidement. Ces gens-là vont devoir prendre ces médicaments toute leur vie… dès qu’il y aura un coronavirus, ils vont mourir. Les gens qui ont été vaccinés ont déjà souffert d’inflammations cardiaques même s’ils ne le savent pas. Leur coeur est plus faible et certains meurent de crises cardiaques. Y en aura beaucoup qui mourront dans le désespoir parce que ces gens sont tellement fiers d’avoir été vaccinés qu’ils ne l’admettront jamais. Et quand ce sera clair pour tout le monde que ce seront les gens vaccinés qui sont en train de mourir, ces gens deviendront extrêmement en colère, il y aura des émeutes dans toutes les grandes villes, nous verront la chute des gouvernements et ils tueront ces politiciens, journalistes et ces médecins qui leur ont fait juste avant qu’ils meurent eux-mêmes. Il y aura énormément de troubles civils. Je vous conseille de fuir les grandes villes et d’aller en campagne pour vous défendre et armez-vous. Ca serait bien de savoir si vos voisins ont été ou non vaccinés pour voir un peu qui serait hostile contre vous. Ca sera très utile lorsque vous serez attaqués à votre domicile et que vous devrez fuir chez quelqu’un de proche. Il faut déjà savoir si vous avez quelqu’un de fiable. Ils pourraient très bien vous dénoncer. Je sais que cela vous paraît être de la science-fiction mais c’est la vérité et quelqu’un devait vous le dire car je pense que personne n’aurait le courage de vous avertir. Parce que moi, je crois que la vérité est la meilleure défense, arme et alliée. Il faut se préparer dès cet été, parce que la grippe saisonnière arrive et le chaos se précise. »

