Bonsoir, Nicolas,

On nous dit d’un côté qu’on a quasiment atteint les 50 millions de primo-vaccinés ;

et d’un autre côté, les passe sanitaires sont suspendus dans les centres commerciaux au motif que la profession enregistre une baisse de fréquentation minimum de 25% voire même 30 à 40%.

Oui mais… sur 67 millions de « français » on a 12 millions de moins de 15 ans et 4 millions de 15 à 19 ans, soit 16 millions encore très peu concernés par la vaccination. 50+16 = 66 millions.

Autrement dit, si on suit les statistiques officielles, la quasi totalité de la population adulte s’est fait vacciner ; or c’est elle qui fréquente les centres commerciaux, les jeunes y font très peu d’achats.

Donc je me demande si ils ne mentent pas sur ces 50 millions de vaccinés ; le chiffre des centres commerciaux est probablement plus juste, car si on est vacciné aller dans un centre commercial ne pose pas de problème. On a donc en réalité au moins 25% de la population adulte qui n’est pas vaccinée.

Leurs chiffres « officiels » sont faux, ce qui expliquerait leur insistance sur le vaccin, encore de nos jours, alors que n’importe quelle personne, en vérifiant les chiffres, verrait que 50 millions = la totalité à 1 million près de la population adulte, donc les pouvoirs publics devraient crier victoire en disant que tout le monde est protégé ; or ce n’est pas le cas. Donc ils savent que la réalité est toute autre et que le nombre de non-vaccinés est en réalité bien plus important qu’ils ne le font croire.