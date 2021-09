Chaque année, Davos se transforme en “village mondial” à l’occasion du Forum économique mondial, probablement la plus connue des tables rondes. Chaque année, près de 2 000 décideurs, experts, hommes politiques et représentants syndicaux venus de toute la planète s’y retrouvent. C’est l’Al­lemand Klaus Schwab – Suisse d’adoption – qui a eu l’idée de choisir cette station de sports d’hiver de 10 000 habitants, dans le canton des Grisons, comme lieu de rendez-vous de la grande famille du capitalisme. Cela fait trente-sept ans que l’ancien professeur d’économie et conférencier organise le forum de Davos. Sa liste d’invités rassemble tout le gotha du moment – Bill Gates, Bill Clinton, Colin Powell, Yasser Arafat, Shimon Peres, Tony Blair… Toute l’élite politique et économique y est allée. Personne n’a jamais décliné l’invitation du professeur Schwab à venir proposer des solutions pour sauver le monde, et, accessoirement, à profiter du bon air de la montagne. Klaus Schwab n’est pas le premier Allemand à s’être illustré dans l’histoire de Davos. Le premier homme ayant contribué à faire de ce petit village rural de la vallée de Landwasser une riche station thermale était lui aussi d’origine germanique. Il s’agissait du jeune médecin Alexander Spengler, acteur de la révolution allemande de 1848 et réfugié en Suisse. C’est après avoir observé les effets bénéfiques du climat de la haute montagne sur les malades atteints de tuberculose qu’il fonde, avec le Néerlandais Willem Jan Holsboer, le premier sanatorium de Davos. A partir de 1865, les Allemands viennent toujours plus nombreux séjourner dans cette station thermale en pleine expansion ; ils re­­présen­tent près du tiers des ­11 000 curis­tes présents à la veille de la Première Guerre mondiale. Parmi eux, l’écrivain Thomas Mann, qui va immortaliser l’atmosphère de la ville thermale dans son roman La Montagne magique. Pendant la guerre, la Croix-Rouge envoie des patients allemands suivre des cures à Davos. Dans les années 1920, ­la station accueille des célébrités comme Albert Einstein pour des colloques internationaux. Erich Maria Remarque flâne dans les rues de la ville pendant que le peintre Ernst Ludwig Kirchner travaille dans son atelier situé non loin de là. Certaines pages sombres de l’histoire de Davos et de la Suisse sont liées à un autre citoyen allemand, Wilhelm Gustloff. Chef du parti nazi en Suisse, il meurt le 4 février 1936, dans son salon, sous les balles d’un étudiant en médecine juif, David Frankfurter. A l’époque, la station thermale fait figure d’avant-poste du nazisme en Suisse, au point qu’un journal local se demande avec ironie : “Davos est-il en Suisse ?” Fils d’un rabbin originaire de Croatie, le jeune terroriste se rend aux forces de police immédiatement après le meurtre et déclare : “Je ne pouvais pas faire autrement. Cette balle aurait dû tuer Hitler, c’est à lui qu’elle était destinée.” La presse allemande ne tarde pas à reprocher aux journaux suisses de gauche leur attitude critique envers les nazis et les accuse d’être responsables de l’attentat. Hitler dénonce la “juiverie mondiale” mais n’insiste pas, probablement trop occupé à préparer l’occupation de la Ruhr, zone démilitarisée. Un an plus tard, en janvier 1937, au terme d’un procès suivi par le monde entier, le jeune étudiant de 28 ans est reconnu coupable de meurtre par le tribunal cantonal de Coire et condamné à la peine maximale de dix-huit ans d’emprisonnement, jugement confirmé par la justice centrale (Frankfurter sera gracié et expulsé de Suisse en 1945, et mourra en 1982 à Tel-Aviv). Craignant des représailles de l’Etat allemand, les autorités suisses ne tiennent pas compte des motivations politiques du jeune homme, notamment son désir de venger les persécutions infligées aux Juifs d’Allemagne. Il n’est pas question de provoquer le puissant voisin allemand, et l’on juge préférable de fermer les yeux sur la présence et les activités des nazis dans la région. Le IIIe Reich éleva Wilhelm Gustloff au rang de martyr. Hitler fit organiser en son honneur une somptueuse cérémonie funèbre dans sa ville natale de Schwerin, alors qu’au sein même du parti nazi bon nombre de hauts responsables n’avaient pas la moindre idée de qui était ce nouveau “martyr mort pour l’Allemagne”. Aujourd’hui encore, le nom de Wilhelm Gustloff évoque moins le dignitaire nazi que le paquebot du même nom, qui fut coulé en mer Baltique à la fin de la Seconde Guerre mondiale par un sous-marin soviétique, avec à son bord plusieurs milliers de réfugiés en provenance de Prusse-Orientale. Gustloff s’était fait remarquer dès 1932 par les autorités suisses pour son activisme zélé. C’est en 1917 que ce jeune banquier du Mecklembourg, alors âgé de 22 ans et souffrant d’une maladie respiratoire, était arrivé dans la station. En plus

[…]

Tobias Engelsing

https://www.courrierinternational.com/article/2008/01/17/quand-davos-etait-un-nid-nazi

https://www.lemonde.fr/archives/article/2000/09/29/demons-du-web_3713686_1819218.html