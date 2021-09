https://www.egaliteetreconciliation.fr/Lyon-moins-de-cent-personnes-au-rassemblement-pro-vaccin-et-pro-pass-sanitaire-65348.html

Un lecteur ajoute :

Ces manifestants sont bien représentatifs des covidés et des soutiens de Macron ..des vieux boomers aigris qui ont très bien vécu dans une période ou la vie était moins chère ou le chômage était quasi inexistant..dans une France qui était préservée saine..ces bons pseudo révolutionnaires soixant’huitard pour la plupart sont devenus des petits réactionnaires libéraux à l’esprit bourgeois ..des petits égoïstes qui ont bien joui de la vie ..qui sont partis en retraite pour certains à 55 années..ces mêmes personnes qui en tant que Français moyens pouvaient se payer un mois en vacances d’été qui pouvaient s’acheter résidence principale et secondaire , ces bons privilégiés égoïstes qui voyagent autour du monde qui se gavent dans les restaurants du reste ils sont heureux avec le pass sanitaire ils sont certains de trouver de la place en terrasse , en vacances cet été dans le Var j’ai constaté que plus de 70 % des « privilégiés » se gavant dans les restaurants étaient ces vieux grisonnants..ils sont dans un univers vu leur âge médicalisé donc entre trois boîtes de gélules et de cachets la petite piquouze ne les gênent pas ..ils sont prêts à faire vacciner de force une population qui en trés grande majorité n’a aucun risque ou à interdire aux jeunes de jouir de la vie pour éviter le confinement qui les empêcheraient de boire leur petit café ou pour éviter d’être contaminés malgré leur vaccin..ce sont ces individus qui se sont rués lors du premier confinement pour acheter des tonnes de PQ ..ce sont ces gens qui font la queue le matin avant l’ouverture des magasins ou qui viennent à 18 h 55 emmerder ceux qui bossent ..toujours à vouloir être les premiers aux meilleures places..petits privilégiés égoïstes ne pensant qu’à leur jouissance..ces petits collabos comme leurs maîtres veulent de l’ordre mais surtout pour les gens du peuple ..pas pour la racaille car par peur on la défend ou on l’a fui ..ce sont ces larves qui baissent la tête devant le caïd du coin mais qui vont ennuyer leur voisin car les odeurs du barbecue les dérangent..ce sont des êtres vils bien loin de la génération de leurs parents qui s’est battue pour avoir de meilleures conditions sociales ou pour la liberté de la France..eux ne se battent que pour leur petite vie égoïste..ils sont nombreux ..il ne m’inspire aucun respect..l’âge ne les a pas rendu sages pour autant ..cette génération d’enfants gâtés a souillé le combat des anciens et pourrit la vie des nouvelles générations..

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/09/linternet-des-corps-mettra-fin-notre.html