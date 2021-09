« Cela va être notre vie à partir de maintenant »

Le responsable de la lutte contre le coronavirus en Israël a appelé samedi à se préparer à l’administration d’une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19.

« Le virus est là et continuera d’être là, nous devons également nous préparer à une quatrième injection », a déclaré le Professeur Salman Zarka à la radio publique Kan.

Selon le responsable, ce prochain rappel pourrait être modifié pour mieux se protéger contre les nouvelles variantes du virus SARS-CoV-2, telles que la souche Delta hautement infectieuse.

« Cela va être notre vie à partir de maintenant », a-t-il prévenu, sans préciser le moment où il sera temps d’envisager une quatrième injection.

L’Etat hébreu avait lancé fin juillet une campagne pour permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus de se faire injecter une troisième dose de vaccin, principalement du géant pharmaceutique Pfizer/BioNTech.

Il a depuis progressivement abaissé l’âge minimal d’accès, et annoncé dimanche dernier étendre à tous les adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus l’éligibilité à ce rappel afin de lutter contre une hausse des contaminations liée au variant Delta.

Vendredi, 2.538.142 Israéliens avaient reçu la troisième dose.

Le ministère de la Santé avait annoncé la semaine dernière que le passeport vert – document attestant d’un schéma vaccinal complet ou du rétablissement de la maladie – expirerait six mois après l’injection d’une deuxième ou troisième dose de vaccin, laissant déjà entendre qu’une quatrième injection était à prévoir.

Compte supprimé04 septembre 2021, 22:27

Vaccin qui ne fonctionne pas c est certain maintenant mais faut garder en mémoire qu’ISRAËL a été servi en priorité par PFIZER. ISRAËL est le pays cobaye pour Pfizer et le monde entier. Pfizer a bien évidemment négocié des accords engageant Israël a su vacciné sa population, business oblige on ne s’en sortira pas. Personnellement je me suis fait vacciné sans aucune conviction que ce vaccin fonctionne mais je l’ai fais car on nous promettait un retour à la vie normale… résultat le vaccin fonctionne pas et j’ai voyagé en France, je me suis retrouvé en confinement en Israël alors que j’ai fait un test PCR au départ de Paris pour monter dans l’avion, un test supplémentaire à l’arrivée à Ben Gourion et un autre 7 jours Après mon arrivée en Israël alors que j’ai la double nationalité et que je suis vacciné. Même les français vaccinés ne peuvent venir en Israël sauf si filiation directe et ce depuis plus d’un an. Alors qu’on cesse de nous faire croire qu’il faille nous injecter 3 ou 4 doses etc. Laissons le corps agir et les anticorps faire leurs jobs et surtout gardons le masque et respectons les mesures de distanciation. Qu’Israël arrête de faire le jeu de Pfizer !

Compte supprimé04 septembre 2021, 22:24

Je suis vacciné mais au bout d’un moment il faut se rendre à l’évidence cela n’est plus efficace et la population va décrocher c’est sûr

Davidc04 septembre 2021, 22:16

Bravo bibi t’es un crac on a un vrai laboratoire humain en Israël

Golda Belaïche04 septembre 2021, 21:11

Vaccin qui marche pas merci

Pat Enron04 septembre 2021, 21:10

un rappel tous les 6 mois à l’échelle de la planète… Est-ce bien raisonnable ?

Lulu04 septembre 2021, 20:11

IL y a pourtant d’autres remèdes tout à fait bon pour la santé que ce vaccin inefficace, impuissant et rend malade même les vaccinés. Quel marasme.

Placide04 septembre 2021, 19:47

Surtout que les remedes bon marche mais denigres existent deja. Mais ca rapportera moins a big pharma.

eliezer imbert04 septembre 2021, 19:31

Continuez comme ça jusqu’à l’implosion. Il faut arrêter ce ramassis de fous ce ramassis de fous

hcoehen04 septembre 2021, 19:23

Une histoire sans fin !!! Il vaut mieux chercher un remède sérieux que cette vaccination à répétition

