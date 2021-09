je réponds à Monsieur Jori, aucun désespoir à ressentir, les piqués sont des bombes virales ils vont mourir ou tombé malade à vie tandis que ceux qui ont refusé la chimère pharmaceutique seront en bonne santé donc l’avenir leur appartient . paradoxalement le salut viendra des spéculateurs et des faiseurs de marché lorsqu’ ils décideront que la petite musique doit s’arrêter ils débrancheront leur algos et ce moment précis les ventes massives se déclencheront entrainant ce système que Pierre hilare appelle satanique dans l’abime et les pantins grotesques qui croient être les maitres de cette représentation ou de cette narration style banque centrale ect ect seront annihilés car les spécs cette fois ci n’achèterons plus la narration , ils justifieront cela via un cygne noir qu’ils auront certainement eux même engendré et ce sera » la fin de la musique » Est ce que toute cette merde ou monstruosité est satanique ? Ma sensibilité dirait que le vrai monde n ‘est pas rationnel, notre civilisation qui n est pas en faite la notre, nous ne sommes que des auxiliaires ou sous officiers car nous avons aussi nos maitres des « sorciers noirs » humanistes et positivistes, qui repose sur la raison à particulièrement répandu un type d’homme ordinaire à la fois timide, isolent, brutal et indécis , voir Macron qui en est la parfaite caricature et de ce point de vue effectivement il est satan comme les piqués sont aussi satan, pantins ridicules de cette fumeuse raison . Et la raison peut aller beaucoup plus loin chez certains qui aiment se taper la tête contre les murs, beaucoup plus loin que chez le commun des mortels mais elle reste raison , captive de la dialectique des négations et des affirmations, c’est tout . Si l’arrière fond de l histoire est satanique c’est parce que l ‘univers est prédateur et que nous valons autant que autre chose . Le Covid est une grâce car il crée de la frayeur chez nos maitres , contrairement à ce que vagissent ces imbéciles à problèmes, elle fait à ceux qui savent voir , renoncez à la vision mesquine des choses, c’est un bucher des vanités .

