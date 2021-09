L’ikejime (活け締め?) est une technique d’abattage du poisson consistant à neutraliser le système nerveux de l’animal vivant avant de le saigner. Cette pratique ancestrale, d’origine japonaise, a pour effet de réduire le stress et la douleur du poisson. Ses muscles ne sont pas aussi contractés, sa chair se conserve mieux et ses qualités gustatives sont supérieures, par rapport à la manière habituelle, par asphyxie1,2,3.

Il existe plusieurs manières de pratiquer l’ikejime. On peut introduire un fin stylet au-dessus de l’œil droit de l’animal, afin d’atteindre le cerveau. Cette technique est utilisée chez les poissons de taille moyenne. Pour les poissons de plus petite taille, on peut obtenir le même résultat en insérant la lame d’un couteau dans une ouïe, ce qui détruit le système nerveux et provoque une hémorragie. Une troisième méthode consiste à obtenir une décérébration à l’aide d’un tegaki introduit dans le sommet du crâne, puis à introduire une fine tige métallique dans la colonne vertébrale, de manière à réaliser une démédullation, avant de lui trancher les artères et de le laisser se vider de son sang4.

Tegaki (手鉤?) est un mot japonais qui signifie littéralement « crochet de main ».

Les tegaki formaient un équipement d’escalade utilisé par les ninjas. Composées de sortes de gants métalliques légers, qui partent en avant, elles recouvraient la partie supérieure de la main et se terminaient généralement par quatre à cinq griffes. Souvent utilisées par les ninjas, elles étaient particulièrement utiles lors de missions nécessitant de monter à des falaises, à des maisons, etc. Tout comme le tekken, elles faisaient partie intégrante de l’équipement (et non de l’armement, bien qu’elles pouvaient augmenter la dangerosité du combat au corps à corps) du ninja.

Ce genre d’équipement polyvalent et efficace était aussi adapté aux pieds, alors appelés sokko. Les tegaki sont aussi appelées shuko.

Dans le cadre de la pêche, le tegaki est un outil qui permet de décérébrer les poissons afin de les tuer avec le moins de douleur possible (pratique nommée ikejime).