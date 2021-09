Enqueteur(trice) terrain l.a.c (H/F)

12/09/2021

Nous recherchons des enquêteurs pour effectuer des visites dans différents lieux tel que des : – Centres Commerciaux – Bars, Cafés, Restaurants – Musées, Parcs de loisirs – Centres de vaccination, Hôpitaux…. Afin de vérifier que le PASS SANITAIRE de chaque client soit bien contrôlé à l’entrée de ces établissements. Vous devez vous rendre dans des lieux où le pass sanitaire est obligatoire et vous faire passer pour un client lambda. Votre but est d’observer si les contrôles sont bien effectués. Vos missions – Préparer l’intervention – Identifier les cibles – Réaliser une visite mystère – Collecter les résultats (photos, vidéos) – Compléter un questionnaire – Transmettre les résultats de l’enquête. Votre profil Vous êtes observateur, curieux et avez une bonne capacité d’analyse et de restitution. Avantages – Frais liés à la visite (repas, boissons, tickets d’entrée) pris en charge – Objets achetés peuvent être conservés par l’enquêteur – Frais kilométriques pris en charge Lieu d’intervention Bouches du Rhöne Contrat – CDD de 12 Mois – 30H/semaine Horaires – 8H à 14H – 14h à 20H Rémunération 10,25€ brut/H soit 1333€ brut/ mois Avoir le permis B et être véhiculé serait un plus !

Durée du contrat : 1 an. Je croyais que ça devait s’arrêter le 15 novembre ?

En 1940 / 44 cela s’appelait la milice…. et en 1960 / 64 le SAC… Jamais deux sans trois.France pays policier de tradition ?



https://www.leboncoin.fr/offre/offres_d_emploi/2034761795?ac=2703368548

Christian Darlot :

Et c’est une entreprise privée qui recrute. Thifany-Helenax, BSL services société marseillaise « Accueil, recrutement, formationSource : BODACC

Thifany-Helenax a obtenu son droit d’ouverture durant l’année 2013. La ville où se localise cette structure est la ville de Marseille. Le n° de TVA qui lui est lié est : FR66797607447. L’effectif de Thifany-Helenax était de 10 à 19 employés durant l’année 2018. Le n° de siren qui lui est relié est le : 797607447. La structure exerce dans le conseil de gestion, le code NAF correspondant est 7022Z. Thifany-Helenax a pour Gérant Patrick Senior. En 2013, il a été établi que le capital de cette société était de 10000 €. L’indice de confiance de cette société, selon nos critères est de 41/100. »

Cela ne vous rappelle rien cette police parallèle ?

Tout un environnement a été mis en place donc c’est prévu pour durer voire être définitif. http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/Actualites/Le-controle-du-passe-sanitaire-par-les-agents-prives-de-securite

Après le sanitaire, il y aura le carbone. Bienvenue en Chine française ! NDLR : ça suffit de critiquer la Chine ; le totalitarisme étatique, religieux, militaire ou social est d’essence occidentale.

https://lesakerfrancophone.fr/informatique-et-nouvel-ordre-mondial-un-rappel-de-claude-levi-strauss