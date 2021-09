Bonjour Nicolas, bonjour Patrick,

https://www.zerohedge.com/commodities/major-uk-fertilizer-plants-shuttered-due-skyrocketing-natural-gas-prices

S’il est un signe de mauvaise augure c’est celui-là. Cela veut dire que l’épuisement définitif des ressources a atteint la production de nourriture. Le précédent avait été, en 2007-2008 (tiens tiens) la question des agrocarburants, couplée sans jamais qu’on nous le dise au pic pétrolier conventionnel, qui avait déclenché une crise alimentaire mondiale :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_alimentaire_mondiale_de_2007-2008

Soit dit en passant, la technologie qui permet de faire des engrais azotés est la même qui permet de fabriquer de la poudre pour les armes à feu et des explosifs. Bientôt on ne pourra même plus se permettre de faire la guerre, ou au moins la guerre moderne (cf. fichier joint) où le qualitatif l’emportait sur le quantitatif.

