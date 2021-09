il y a 7 moisJe vous invite à regarder toutes les saisons. Depuis le début, je trouve que tout est dans X-files depuis la première saison. Exemples : la conspi du gouvernement avec les ET ; les bases souterraines secrètes ; les hybrides humains/ET ; les gens qui tuent et boivent le sang ; opération paper-clip ; la possession par des entités ; les ovnis pilotés par l’armée ; Bush qui assassine JFK (le B. de CGB veut dire Bush) ; les élites qui font de la magie noire ; les sataniques qui engrossent leurs propres enfants, et qui sacrifient les bébés lors de rituels, sinon le Mal les tue (ils n’ont pas le choix), et les enfants oublient par l’hypnose ; les expériences horribles sur des enfants ; les espions psychiques ; l’arme à énergie dirigée (d’un satellite) et l’IA qui a accès à tous les systèmes électroniques ; l’humanité crée par génétique alien ; les conspirateurs au sein du FBI ; les implants qui rendent malades, ceux qui guérissent ; la guérison par la foi ; l’hypnose de la population par affichage numérique ; tests de drogues et virus sur la population ; plus les 2 dernières saisons complètement dingues avec beaucoup plus de détails et références, pour bien nous faire comprendre que X-files a tout montré !!!Moins36RÉPONDREAfficher les 5 réponses

il y a 7 mois (modifié)👍🙏💙Et dire que la société classe ça dans la rubrique « science-fiction », alors que c’est un documentaire… Pour info, la cyberpandémie est expliquée dans le pdf du forum économique mondial sur Internet, quel pur hasard… (avec à la Présidence de ce forum cet obscur personnage corrompu qu’est Klaus Schwab… un vrai visage d’ange celui-là mdr).