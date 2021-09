Crever de faim et de froid cet hiver : l’échéance se rapproche pour notre Europe nécropolitique. Explosion du prix du gaz, des énergies et des matières premières. En réalité au-delà du monstrueux camp électronique, au-delà de la tyrannie sanitaire, au-delà du Green Deal, on va MANQUER DE TOUT. IL FAUDRA SURVIVRE PLUS QUE RESISTER.

Des entreprises européennes géantes, des produits chimiques et miniers au secteur alimentaire, affirment que les prix exorbitants du gaz et de l’électricité touchent leurs marges bénéficiaires et obligent certaines d’entre elles à réduire leurs opérations.

Certaines usines ont fermé en raison des prix record du gaz naturel. Selon les analystes, davantage de ralentissement de l’activité industrielle à travers l’Europe est probable dans les semaines à venir.

Pendant ce temps, les prix record du gaz naturel européen envoient les prix au comptant asiatiques du gaz naturel liquéfié (GNL) à des niveaux record pour cette période de l’année, entre la demande estivale de pointe et avant la saison de chauffage hivernale.

Le marché du gaz tendu en Europe, les faibles vitesses du vent, les stocks de gaz anormalement bas et les prix record du carbone se sont combinés ces dernières semaines pour envoyer les prix du gaz de référence sur le continent et les prix de l’électricité dans les plus grandes économies à des sommets records . Presque quotidiennement, les prix du gaz et de l’électricité en Europe atteignent de nouveaux records, exerçant une pression sur les gouvernements alors que les consommateurs protestent contre la flambée des factures d’électricité.

Ce ne sont pas seulement les consommateurs qui luttent contre les prix record de l’énergie. Les industries commencent également à ressentir la chaleur.

CF Industries, un fabricant de produits à base d’hydrogène et d’azote, a déclaré cette semaine qu’il arrêtait les opérations de ses complexes de fabrication Billingham et Ince au Royaume-Uni en raison des prix élevés du gaz naturel.

« La société n’a pas d’estimation du moment où la production reprendra dans les installations », a déclaré CF Industries.

La société norvégienne Yara, l’un des principaux producteurs d’ammoniac au monde, réduit sa production en raison des prix record du gaz.

« Les prix record du gaz naturel en Europe ont un impact sur les marges de production d’ammoniac et, par conséquent, Yara réduit la production de plusieurs de ses usines. Y compris l’optimisation de la maintenance en cours, Yara aura réduit d’ici la semaine prochaine environ 40% de sa capacité de production d’ammoniac en Europe », a déclaré vendredi la société .

Le grand producteur allemand de bioéthanol CropEnergies AG a déclaré que son bénéfice d’exploitation pour le deuxième trimestre de son exercice avait presque diminué de moitié, car « le coût net nettement plus élevé des matières premières et la récente hausse des prix de l’énergie à des niveaux records ont été les principaux obstacles aux résultats ».

En Allemagne, le plus grand producteur de produits chimiques en Europe, BASF, et le producteur de cuivre haut, Aurubis, aussi drapeau des prix élevés de l’ énergie comme un fardeau important sur leurs bénéfices et les marges bénéficiaires.

De grandes entreprises industrielles en France, telles que le premier producteur de sucre Tereos et le producteur d’amidon Roquette Frères, ont déclaré à Bloomberg que les prix record de l’énergie exercent une pression inflationniste sur leurs finances et sur « tous les autres coûts ».

Tous ces vents contraires pour l’industrie européenne pourraient n’être qu’un début, surtout si l’hiver à venir en Europe et en Asie s’avère plus froid que d’habitude, entraînant une augmentation de la demande de gaz et d’électricité.

Les industries en Europe sont confrontées au risque de pannes d’électricité lors d’un hiver froid, a averti Goldman Sachs cette semaine.

« Dans un tel résultat, le seul mécanisme d’équilibrage serait une nouvelle hausse significative des prix européens du gaz et de l’électricité reflétant la nécessité de détruire la demande, avec une demande d’électricité réduite dans le secteur industriel par des pannes d’électricité », ont déclaré les analystes de Goldman dans une note portée par Bloomberg.

Un ralentissement du secteur industriel est l’une des dernières choses dont l’Europe a besoin en ce moment, tout comme ses économies ont commencé à rebondir après la pandémie.

De plus, la concurrence de l’Asie sur le marché du GNL pourrait empêcher l’Europe d’obtenir un approvisionnement supplémentaire en GNL trop important. Les prix au comptant en Asie sont à des niveaux record pour cette période de l’année, mais les acheteurs paient quand même, craignant que la pénurie mondiale de gaz naturel ne s’aggrave à l’approche de la saison hivernale.

« L’Asie panique un peu parce qu’elle a eu un très mauvais hiver l’année dernière » , a déclaré à Bloomberg Ogan Kose, directeur général et responsable mondial d’Integrated Gas chez Accenture .

Les services publics et les industries en Europe, et probablement les gouvernements, espèrent un hiver doux et venteux, sinon la crise de l’approvisionnement en gaz naturel pourrait durer jusqu’à la fin du premier trimestre 2022.

https://www.zerohedge.com/economics/skyrocketing-energy-prices-could-cripple-europes-economy

https://www.zerohedge.com/commodities/major-uk-fertilizer-plants-shuttered-due-skyrocketing-natural-gas-prices

http://lachute.over-blog.com/2021/09/sortir-des-sentiers-battus.html