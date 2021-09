« Est-ce qu’on se paie notre tête ? »

Se fiche-t-on de nous à une échelle qui dépasse nos rêves les plus insensés ? Laissez-moi vous emmener en voyage, un voyage qui commence aux Jeux olympiques de 2012. La cérémonie d’ouverture a été conçue et coordonnée par Danny Boyle, le directeur de Trainspotting et de Slumdog Millionaire.

L’une des séquences, en apparence un hommage au Service national de santé (NHS), présentait une scène pleine d’enfants malades et de lits d’hôpitaux (Hmmm) et s’est ouverte sur la musique du film L’Exorciste (Quel est le rapport entre la possession satanique et des enfants malades, des lits d’hôpitaux ?).

On y voit un sosie de Greta Thunberg se cacher sous les couvertures de son lit et lire Peter Pan avec une lampe de poche, on voit J.K. Rowling, l’auteur de la série de livres de sorcellerie Harry Potter, lire une citation de Peter Pan. On voit des démons et des goules et le lit d’une fille qui s’élève au-dessus du sol, comme dans la scène de la lévitation dans L’Exorciste.

Puis on voit – je ne plaisante pas – des infirmières qui dansent ! Oui, des dizaines d’infirmières qui dansent.

Allons maintenant en 2019, où Madonna s’est produite au spectacle de l’Eurovision en Israël, entre autres. Son spectacle était rempli de symboles occultes maçonniques, dont des dizaines d’artistes portant des masques à gaz qui meurent tous à la fin ! Était-ce une programmation prédictive ? Combien de fois avez-vous vu des soi-disant « artistes » se produire avec des masques à gaz ?

Regardez maintenant ce qui se passe aujourd’hui : des médecins et des infirmières idiots qui rient et dansent sur des vidéos TikTok d’une façon qui rappelle les Jeux olympiques de 2012. Ils sont encore plus nombreux à être dans la rue, à essayer d’empêcher les patriotes de protester.

Il n’y a que deux scénarios possibles ici.

A) Oui, c’est une catastrophe et des milliers de personnes meurent de ce virus grippal, mais nous nous en moquons ! Ha-ha-ha ! Dansons !

B) Tout cela n’est qu’un canular, mais vous, les crétins, vous êtes prêts à croire n’importe quoi, alors on va vous le balancer à la figure ! Ha-ha-ha ! On va danser!

La seule conclusion possible ici est que ces gens sont soit des idiots, qui dansent sur les tombes des défunts, soit des comploteurs, qui participent à un canular mortel.

Bien sûr, aucun canular de cette ampleur n’est complet sans l’indispensable émission de télévision à la con sur les célébrités « We Are the World ». Ce sont les émissions de programmation les plus importantes et qui en jettent le plus. Cette émission s’appelait « Together at Home » et mettait en scène des dizaines de célébrités sans talent, des saletés qui travaillaient pour leurs maîtres et exhortaient les téléspectateurs à faire ce qu’on leur disait.

Candace Owens appelle cela le « truc de Barbie ». Lorsqu’elle avait trois ans et qu’elle ne voulait pas nettoyer sa chambre, on lui disait « Barbie nettoie sa chambre », pour la convaincre de faire ce qu’elle ne voulait pas faire. Si elle ne mangeait pas ses légumes : « Barbie mange ses légumes ». Bien sûr, un enfant de 3 ans tombera dans le panneau, parce qu’il veut être comme Barbie. Les gens qui fabriquent le canular du Covid vous traitent comme un enfant de 3 ans.

« Ensemble à la maison » n’était rien d’autre que le fait qu’ils vous disaient « Lady Gaga porte son masque » et « Jimmy Kimmel reste à la maison », et non seulement les moutons crédules sont tombés dans le panneau, mais ils ont aussi donné de l’argent ! A ce jour, le spectacle a permis de récolter plus de 127 millions de dollars. Des gens qui paient pour leur propre emprisonnement ! Des gens sans emploi qui donnent de l’argent à la racaille qui les a privés de leur travail et qui veulent les voir transformés en zombies à nano-puces ! Suis-je le seul à avoir envie de vomir ?

Maintenant ils se foutent de Jésus-Christ, en disant au monde qu’ils sont les nouveaux sauveurs. Cela peut-il devenir encore plus écoeurant ? Les gens peuvent-ils vraiment s’abaisser encore plus ? Et des millions de moutons croient encore à toute cette mascarade de virus.

Une partie de moi veut dire : « Vous savez quoi, si vous êtes aussi stupides que ça, alors j’arrête de communiquer avec vous. Vous avez exactement ce que vous méritez. » Je suis juste désolé pour les enfants et les adolescents qui doivent grandir dans un monde aussi stupide. J’espère que vous aussi. Vous commencez à voir le tableau ?

Ils vous l’envoient en pleine figure. Une secte satanique dirige le monde, et si vous en voulez une tranche, vous feriez mieux de vous y mettre. Commencez par vous faire vacciner ».

Mike Stone, henrymakow.com, le 28 avril 2020

Traduction Olivier Demeulenaere

Maintenant ils se foutent de Jésus-Christ, en disant au monde qu’ils sont les nouveaux sauveurs. Cela peut-il devenir encore plus écoeurant ? Les gens peuvent-ils vraiment s’abaisser encore plus ? Et des millions de moutons croient encore à toute cette mascarade de virus.

Une partie de moi veut dire : « Vous savez quoi, si vous êtes aussi stupides que ça, alors j’arrête de communiquer avec vous. Vous avez exactement ce que vous méritez. » Je suis juste désolé pour les enfants et les adolescents qui doivent grandir dans un monde aussi stupide. J’espère que vous aussi. Vous commencez à voir le tableau ?

Ils vous l’envoient en pleine figure. Une secte satanique dirige le monde, et si vous en voulez une tranche, vous feriez mieux de vous y mettre. Commencez par vous faire vacciner ».

Mike Stone, henrymakow.com, le 28 avril 2020

Traduction Olivier Demeulenaere

Rappels :

La “pandémie du coronavirus” : une opération mondialiste au service d’objectifs macabres

« Lucifer est arrivé » : l’effarant spectacle de l’inauguration du tunnel du Saint-Gothard (Suisse)

The Island (2005) raconte comment on tient en laisse des clones en les effrayant avec une histoire de pandémie…

Arrestation choquante par la gendarmerie en Polynésie française d’un médecin, JP Théron, dont le grand tort est d’appliquer le traitement du Pr Raoult. Épouvantable !

Notre pays est dans un état de délabrement moral jamais vu. Il va nous falloir beaucoup de courage. ⤵️ pic.twitter.com/UXOyNixTJT — Florian Philippot (@f_philippot) September 20, 2021