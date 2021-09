MAATTHIEU :

« Je confirme, j’étais cet été dans les Alpes, les terrasses étaient bondées où que j’aille.

Au travail sur 70 personnes nous ne sommes pas plus de 5 non vaccinés, mais ces non vaccinés multiplient les tests pour pouvoir aller au restaurant ou prendre l’avion pour « vivre comme avant ».

Mes parents sont vaccinés, et un de mes frères s’est fait piquer cet été avec sa femme pour… prendre le train et partir en vacances… seuls mes 2 frères qui vivent à l’étranger sont un peu plus coriaces.

A Paris idem les terrasses sont pleines de vaccinés fiers de pouvoir siroter leur café au soleil…

Le Christ a donné sa vie pour sauver l’humanité, et le débile 2.0 en 2021 offre sa vie (au diable) pour boire un café…

Je n’ai jamais cru à la théorie de l’évolution, bientôt l’être humain sera plus bête qu’un singe. Nous sommes probablement la seule espèce sur Terre à régresser.

Quant aux grandes manifestations du samedi c’est un pétard mouillé, le pouvoir n’a même pas jugé utile d’envoyer son armée de réserve (blacks blocks / antifas / racailles) pour les perturber, ça montre à quel point il s’en tamponne…

Il n’y a plus de radicalité en France, il n’y a plus de révolte, le français 2.0 prône le pacifisme, veut faire des bisous au policier qui lève sa matraque pour lui fendre le crâne.

Nous sommes seuls, livrés à nous-même et à notre seule résilience, le Christ a promis de sauver nos âmes, pas nos corps, n’attendez rien d’un Philippot, qui se serait déjà fait bannir des médias s’il dérangeait le système.

Philippot c’est comme les syndicats, qui ont toujours servi à casser la lutte des classes…

L’union soviétique ne s’est pas effondrée grâce à des manifestations…

les options du non vacciné sont :

– se battre jusqu’à la mort

– fuir (mais y a-t-il des cieux plus cléments dans toute cette corona-folie?)

– attendre et espérer passer entre les gouttes. »

https://ok.ru/video/1509164255945

Robert Bresson, disait de son film terminal : «ce qui m’a poussé à faire ce film, c’est le gâchis qu’on a fait de tout. C’est cette civilisation de masse où bientôt l’individu n’existera plus. Cette agitation folle. Cette immense entreprise de démolition où nous périrons par où nous avons cru vivre. C’est aussi la stupéfiante indifférence des gens, sauf de certains jeunes actuels, plus lucides.»