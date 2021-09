Ecroulement et dictature : les deux se touchent. Patrick : Il est marrant de voir que les empires deviennent de plus en plus despotiques à partir du moment où ils s’effondrent. Ce n’est pas sans lien de cause à effet.

En Australie ils nous envoient blackbouler pour nos sous marins ? Marrant de la part d’un pays qui subit visiblement quelque chose qui s’apparente à un soulèvement. On tire sur la foule avec des balles en caoutchouc. Inutile de se casser le cul pour honorer la commande d’un pays qui visiblement n’existera plus pour le moment de la livraison. Le sous marin australien est déjà coulé par la mise au piquet du charbon australien par la Chine.

Aux USA, pour les barrages, on est passé aussi au stade de l’effondrement, et de l’effondrement réel dans le Michigan. Un peu de pluie, plouf, le barrage coule. « Ignored Warnings, Deferred Maintenance Caused Michigan Dams To Collapse ».PUBLICITÉ

En Chine, c’est le sauvetage de la planète qui s’opère. Enfin, pour les bredins qui croient au réchauffement climatique XXXL. Evergrande s’écroule, et avec, l’immobilier chinois et la construction immobilière qui consistait à construire jusqu’à plus soif, des appartements dont l’utilité n’était pas démontrée. Version polie. Version marrante, ça faisait un peu shadoks. ça pompait mais on savait pas pourquoi.

Adieu, donc, ciment, acier, charbon, enfin bref, tous les trucs qui servait à bâtir des immeubles vides. C’était digne d’un sketch de Magdane des années 1980. Les chinois n’ont même pas eu besoin d’une guerre contre les américains pour voir leur pays détruit.

On pille mon fond de commerce : « Kemp: La pénurie mondiale d’énergie se manifeste par une flambée des prix du charbon, du gaz et du pétrole ». PENURIE…

Il va s’en dire qu’en cas d’effondrement du secteur de la construction en Chine, l’effet de contraction de la demande énergétique sera très fort. D’abord pour le charbon, ensuite pour toutes les autres énergies.

En Grande Bretagne, qui ont participé aussi au coup fumant des sous marins australiens, c’est la pénurie de carburant qui s’annonce. Là aussi, stocks inexistants, habitude d’employer des esclaves sous payés des pays de l’est… Et tout simplement, effet de panique.

Bref, plus les pays s’effondrent, plus ils ferraillent durs pour castagner à l’extérieur, tout en se repliant honteusement. C’est vrai aussi pour les USA…

http://lachute.over-blog.com/2021/09/ecroulement.html#ob-comment-ob-comment-104711191