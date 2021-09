(Sam Peckinpah, cinéaste, Playboy, 1970)

Extraits :

Les gens, les endroits dans cette région ! Tout a presque disparu maintenant. Fresno est comme un petit Los Angeles aujourd’hui, et le pays autour est haché par de nouvelles routes et des installations de villégiature et envahi par tous ces touristes et campeurs de merde. Mon frère Denny et moi étions dans la dernière ligne droite. Beaucoup de vieux de la vieille remontaient à l’époque où l’endroit était le domaine des chasseurs et des trappeurs, des Indiens, des chercheurs d’or – tous les vagabonds et les escrocs. Il ne reste plus que les noms pour vous le rappeler, et quels noms : des villes comme Coarsegold et Finegold, Shuteye Peak, Dead Man Mountain, Wild Horse Ridge, Slick Rock. Et les anciens avaient aussi leurs histoires à raconter. Denny et moi avons chevauché, pêché et chassé dans tout ce pays. Nous pensions que nous en ferions toujours partie. Ces dernières années, je n’ai même plus chassé, mais je pense reprendre cette activité…Mais j’ai aimé cette période de la vie américaine. Et j’ai aimé la période où j’ai grandi, les années 30. C’était une Amérique différente. Nous n’avions pas épuisé le terrain.

PECKINPAH : Le Mexique a toujours représenté quelque chose de spécial pour moi. Mon expérience mexicaine n’est jamais terminée. J’y suis allé pour la première fois juste après la guerre, parce que j’avais été en Chine avec les Marines et je voulais y retourner, mais je ne pouvais pas après la prise de pouvoir par les communistes. Le Mexique était l’endroit le plus proche où aller, et c’était une période de départ. Nous étions tous sur la route à cette époque, comme Kerouac l’a écrit. J’ai adoré le Mexique. Je suis restée trois mois lors de ce premier voyage et j’y suis retournée depuis. J’y ai d’abord emmené Marie. Ma deuxième femme était mexicaine. Et j’ai épousé ma femme actuelle, Joie, à Juárez, lorsque nous sommes arrivés à El Paso avec The Getaway. Tout ce qui a été important dans ma vie a été lié au Mexique d’une manière ou d’une autre. Le pays a un effet spécial sur moi…Au Mexique, tout est évident : la couleur, la vie, la chaleur. Si un Mexicain vous aime bien, il vous touchera. C’est direct. C’est réel. Peu importe ce que c’est, ils ne le confondent pas avec autre chose. Ici, dans ce pays, tout le monde s’inquiète d’arrêter la guerre et de sauver les forêts et tout ça, mais ces mêmes croisés sortent le matin en oubliant d’embrasser leur femme et d’arroser les fleurs. Au Mexique, ils ne s’inquiètent pas tant de sauver la race humaine ou des magouilles qui nous empoisonnent. Au Mexique, ils n’oublient pas de s’embrasser et d’arroser les fleurs.

PLAYBOY : Vous ne croyez pas beaucoup, on dirait, aux solutions sociales ou politiques.

PECKINPAH : En aucune. Vous savez ce qu’il y a dans ce pays, docteur ? C’est de la publicité. C’est du lavage de cerveau. C’est des conneries. Il s’agit de bousculer les produits et les gens, sans faire de distinction entre les deux. Nous sommes de nouveau au Moyen-Âge. Regardez pour qui les gens votent – Nixon, Wallace – des singes tueurs tout droit sortis des cavernes, tous habillés en costume, parlant et marchant avec la mort dans les yeux. Et quelle est l’alternative à ces chats ? Humphrey et Muskie ? Deux types qui n’ont absolument aucune âme propre, aucun concept de leur position, de qui ils sont, aucune moralité fondamentale.

PLAYBOY : Qu’en est-il de ceux qui se battent pour changer les choses ? L’Amérique semble être pleine de bonnes causes ces jours-ci et de bonnes personnes qui s’engagent activement pour elles. Ne pensez-vous pas qu’il y a des raisons d’être optimiste, d’espérer ?

PECKINPAH : Non. L’ennui les tuera. Le pays n’a pas de capacité d’attention. Nous sommes orientés vers la télévision maintenant. Nous ferions mieux de tous nous réveiller au fait que Big Brother est là. Et maintenant, avec la télévision par câble et les cassettes vidéo qui arrivent, personne n’aura jamais à se lever de son cul, même pour aller au coin de la rue pour voir un film. C’est affreux. L’une des choses les plus agréables quand on va au cinéma ou au théâtre, c’est l’acte lui-même – le fait de sortir, d’acheter les billets, de partager l’expérience avec beaucoup d’autres personnes. Quatre-vingt pour cent des gens qui regardent la télévision la regardent en groupe de trois ou moins, et l’un de ces trois est à moitié défoncé. La plupart des gens rentrent le soir après le travail, prennent quelques coups avant le dîner et s’installent dans leur salon de la mort. La façon dont notre société évolue, docteur, a été très soigneusement pensée. Ce n’est pas accidentel. Nous sommes tous programmés, et je le regrette amèrement.

PLAYBOY : Que pouvons-nous faire à ce sujet ?

PECKINPAH : Nous devons arroser les fleurs – et baiser beaucoup.

https://lesakerfrancophone.fr/playboy-interview-de-sam-peckinpah

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/09/le-modele-kubler-ross-et-la-grande.html