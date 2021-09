le mondialisme version Davos est un faux mondialisme qui n’intéresse que les Occidentaux. Même si le président Xi Jinping s’est fendu d’un discours consensuel à Davos, il n’en pense pas moins. Pas question pour l’immense majorité des 7,5 milliards d’habitants de la planète d’accepter des leçons de sobriété de la part de pays occidentaux qui ont le premiers saccagé la planète pour instaurer une société d’abondance à laquelle eux n’ont pas eu accès ; pas question d’accepter les limites que les très riches voudraient mettre à la consommation de plus pauvres qu’eux. Tous ceux qui n’ont pas atteint le niveau de vie occidental, veulent d’abord l’atteindre. Et le symbole de ce niveau de vie, c’est une consommation d’énergie du niveau de la nôtre, seuil qu’ils n’ont pas encore atteint et qu’ils comptent, tous sans exception, atteindre dans les dix ou quinze prochaines années. Comment ? Pas avec des éoliennes évidemment, ni des panneaux solaires, ni même avec le nucléaire seul qui impose de grosses unités et dont le produit est difficile à transporter dans les villages : avec de petites centrales à charbon, au fioul ou au gaz, évidemment. Que le progrès technique, sous la pression d’une exigence écologique raisonnable, ait diminué beaucoup les rejets de CO2 est rassurant mais espérer que les pays pauvres ou émergents accepteront d’en être privés parce que nous leur ferons la leçon, est un leurre considérable ; l’illusion, d’une incroyable arrogance, d’Occidentaux qui ne sont plus les maîtres du monde.

Le mondialisme de Davos, les Chinois, les Indiens, les Russes et même l’Africain s’en balancent.



La conséquence de cette situation est assez effrayante pour nous, Européens : en fait le great reset qu’on nous promet, c’est pour nous et rien que pour nous, la limitation drastique de la consommation, le rationnement féroce (et de fait impossible) des énergies fossiles, c’est pour nous, la vie au ralenti, la destruction de nos industries et même à terme de notre agriculture, c’est pour nous, le chômage de masse et l’assistanat étendu, bref la mort lente, c’est pour nous.

Que les auteurs semblent douter de leurs promesses : La grande réinitialisation est loin d’être conclue (281) ne doit pas nous rassurer. Cela peut signifier que le grand reset va prendre du temps. Et quand des personnages aussi puissants que les gens de Davos ont déterminé une ligne, les obstacles ne les arrêteront pas ; certes ils ne réaliseront pas leurs perspectives apocalyptiques mais ils ont encore le temps de faire d’immenses dégâts.

Le great reset, c’est le grand saut vers la mort de l’Occident, l’habillage technocratique de l’instinct d’autodestruction. Le great reset, c’est la mort ; il n’aura pas lieu parce qu’il nous appartient au contraire de préserver la Vie et que nous le ferons.

