Vinzent nous écrit de Belgique. « On assiste à la mise en place d’une société de contrôle civile, où nous serons contrôlés par des gens que nous connaissons, pour mieux pour nous humilier. Plus de deux tiers des belges sont favorables à une vaccination OBLIGATOIRE… »

Je vous lis toujours attentivement sur votre blog, j’ai récemment fait l’acquisition de votre livre « Le voyageur éveillé », livre très poétique et en même temps utile, surtout si on veut découvrir le monde (j’ai 25 ans).

Voilà des nouvelles de la Belgique, ce fameux pays sur lequel Baudelaire a tant écrit….

Elargissement du pass sanitaire à partir du 15 octobre en Wallonie, 1er octobre pour Bruxelles. Il sera appliqué à presque tous les secteurs de la vie; cafés, restaurants, associations, réunions privées et publiques au-delà d’un certain nombre de personnes, salles de sport, cinéma, culture, hôpitaux… les voyages en train à travers le pays sont épargnés ainsi que les écoles, pour l’instant disent-ils.

La province de Liège a convoqué ses 84 bourgmestres par vidéo-conférence et AUCUN ne s’est prononcé réticent face au pass sanitaire, tous les partis y sont favorables, et les rares qui ne le sont pas plaident carrément pour la vaccination obligatoire (plus honnête selon eux).Le gouvernement wallon a déclaré que ce sont les communes elles-mêmes qui devront mettre en place les moyens de contrôler le pass, on assiste à la mise en place d’une société de contrôle civile, où nous serons contrôlés par des gens que nous connaissons, pour mieux pour nous humilier.

Plus de deux tiers des belges sont favorables à une vaccination OBLIGATOIRE, carrément… La flandre est à plus de 90% vaccinés, ça fait 95% des adultes, et ce sans pass ! La Wallonie n’est pas suffisamment bon élève disent-ils, pourtant déjà à 80% d’adultes vaccinés sans forcer.

Les prises de rendez-vous explosent depuis l’annonce du pass apparemment.

Les gens pourront jouir sans masque dans les lieux contrôlés et être « libres » disent-ils. Comble du ridicule, le pass sanitaire s’appelle Covid safe-ticket en Belgique (CST).Les tests sont payants, donc je pense que on va assister à une ruée vers les vaccins, il restera peut-être 5-7% de réticents à la fin, c’est à dire 3-5% d’adultesLe premier ministre belge a déclaré la guerre aux non-vaccinés le 17 septembre, je cite: »Cette épidémie devient une épidémie des non vaccinés. On ne peut l’accepter, on ne peut accepter que des gens fassent le choix de mettre d’autres personnes en danger. Ce sont ceux qui ne se sont pas fait vacciner qui sont responsables. »

