Le soi-disant Dark Winter est en fait un plan d’extermination de l’humanité, et les vecteurs d’attaque contre les êtres humains comprennent le génocide de la vaccination de masse, l’effondrement artificiel de l’approvisionnement alimentaire (conduisant à la famine de masse), les perturbations du secteur financier et un accélération de l’effondrement de l’offre d’énergie (essence, gaz naturel) nécessaire pour chauffer les maisons, fabriquer des engrais et alimenter le transport.

Nous observons également avec horreur cet effondrement accéléré se répandre dans les entreprises de transport et de livraison (comme Fedex) qui sont sur le point de suspendre les principaux services en raison d’un manque de travailleurs compétents.

Pendant ce temps, plus de 70 porte-conteneurs sont empilés à l’extérieur du port de Los Angeles, alors que des gouverneurs criminels comme Newsom aggravent délibérément les restrictions des lignes d’approvisionnement en appliquant des fermetures de covid insensées qui privent les ports de travailleurs désespérément nécessaires.

Les traîtres en charge écrasent tous les goulets d’étranglement des infrastructures qui maintiennent les êtres humains en vie .

S’ils réussissent, ils plongeront rapidement l’Amérique (et d’autres nations) dans des conditions du tiers-monde de famine de masse, de misère, de sans-abri, de violence et de désespoir. Et avez-vous remarqué à quelle vitesse tout cela se matérialise ?

Tout cela est par conception, et ça s’accélère de jour en jour

Vous avez probablement déjà remarqué les pénuries d’épicerie qui se propagent rapidement à travers l’Amérique du Nord. Les épiciers, les districts scolaires et les fabricants de produits alimentaires qui commandent généralement de grandes quantités de produits alimentaires voient leurs commandes réduites jusqu’à 50 % en termes de livraison réelle. Au niveau commercial, autrement dit, l’approvisionnement alimentaire s’est déjà effondré de près de 50 % . Cela ne fait que commencer à se répandre dans le secteur de la vente au détail de l’industrie alimentaire, où les épiciers essaient désespérément de remplir les étagères vides de quelque chose – n’importe quoi – juste pour éviter de donner l’impression qu’ils sont en rupture de stock.

Sous Biden et les tyrans du Covid, l’ Amérique se transforme rapidement en Venezuela . Ce n’est pas une coïncidence. Pourtant, de nombreux Américains sont toujours coincés dans le déni, prétendant que tout va simplement « revenir à la normale » si suffisamment de personnes prennent des injections mortelles de protéines de pointe.

Aujourd’hui, Joe Biden a affirmé que 98% des Américains devraient se faire vacciner avant de pouvoir revenir à la normale. Il est évident qu’ils se préparent à appliquer les mandats de vaccination sous la menace d’une arme pour essayer d’atteindre cet objectif de 98%, auquel cas ils blâmeront bien sûr les 2% restants pour toutes les blessures et les décès post-vaccins parmi les 98%.

Vous vous souvenez quand l’objectif n’était que de 70 % ? Vous vous souvenez quand on nous a dit que « l’immunité collective » nous protégerait si nous pouvions faire vacciner la majorité des gens ? Maintenant, cela a été jeté par la fenêtre, en même temps que le concept d’immunité naturelle que les médias de gauche insensés appellent maintenant une « théorie dangereuse ».

Chaque injection de rappel, bien sûr, est conçue pour détruire 25 % supplémentaires de la capacité de réponse de votre système immunitaire (globules blancs, principalement). Écoutez cette infirmière expliquer comment les boosters sont conçus pour effacer votre réponse immunitaire :

Cet hiver, tous les facteurs se conjuguent pour parvenir à une mortalité massive

Si les mondialistes anti-humains parviennent à réaliser leurs plans, nous verrons des millions d’Américains morts au cours des six prochains mois seulement. Les défenses potentielles contre cette agression comprennent l’ivermectine, la préparation des aliments, l’autonomie, etc., alors faites passer le mot sur ces vérités importantes pour aider à sauver des vies.

Avec beaucoup trop de moutons qui continuent d’accepter les mandats en matière de vaccins et les exigences en matière de masques, ce que les mondialistes ont maintenant confirmé, c’est que 90 % de l’humanité est incroyablement facile à tuer pour eux . La plupart des gens n’ont aucune réserve de nourriture de secours, aucun stockage d’eau de secours, aucune capacité à produire leur propre nourriture, aucun moyen d’autodéfense, aucune communication de secours, etc. Je couvre cela dans une courte mise à jour du podcast aujourd’hui (ce n’est pas le podcast principal , la version complète est ci-dessous :

Ainsi, les mondialistes coupant la nourriture, le carburant, l’électricité et les transactions bancaires pendant à peine 90 jours entraîneraient probablement une énorme mortalité – peut-être 70 % de la population environ, puisque les masses sont complètement inconscientes des compétences de survie les plus élémentaires. Comme vous le remarquerez, l’approvisionnement alimentaire est coupé en ce moment. Le réseau électrique est coupé en Chine. Les approvisionnements en carburant s’effondrent au Royaume-Uni. Les hôpitaux s’effondrent au point où des troupes de la Garde nationale sont maintenant déployées pour remplacer les agents de santé qui ont été licenciés pour avoir refusé de se faire piquer. (Voir cette vidéo sur We Are Change .)

L’État de New York devrait déclarer l’état d’urgence en raison de ces pénuries de personnel hospitalier, que le gouvernement s’est lui-même causé !

Pendant ce temps, le programme Evergrande Ponzi en Chine se propage déjà comme une contagion à d’autres promoteurs immobiliers, tandis que les détenteurs d’obligations non chinoises se sont déjà fait dire qu’ils ne seraient jamais payés ce qui leur est dû. La contagion va s’accélérer à travers le secteur financier. C’est plus gros que Lehman Brothers. C’est bien plus important que l’effondrement de la bulle immobilière des subprimes de 2008.

Lorsque vous commencez à combiner ces couches artificielles d’effondrement : nourriture, énergie, finance, médecine, etc., où cela mènera-t-il la civilisation pour les prochains mois ? Droit dans l’abîme . Attendez-vous à une mort massive. En fait, cela a déjà commencé, les médias de gauche reconnaissant maintenant qu’il y a un pic de mortalité toutes causes confondues en 2021, mais insistant sur le fait qu’il ne pourrait pas être lié aux vaccins contre le covid.

Comment essaieront-ils de l’expliquer alors que des millions de personnes sont mortes ?

Le podcast Situation Update d’aujourd’hui fournit plus de réponses et de discussions, ainsi qu’un message critique (au tout début) sur la façon de créer votre propre système de culture alimentaire qui fonctionne sans électricité .

Le lien pour ce système, qui est basé sur le papier « Kratky » d’Hawaï, se trouve à ce lien :

Elle s’intitule « Une méthode hydroponique en pot en filet suspendu, sans circulation pour la production commerciale de laitue feuillue, romaine et semi-pommée ».

Je le couvre davantage dans les 10 premières minutes du podcast d’aujourd’hui :

