7.7 MILLIONS EN MOINS…

28 Septembre 2021 , Rédigé par Patrick REYMONDPublié dans #Actualités, #Energie

7.7 de véhicules en moins cette année. Ce sont les Zécologistes qui vont être content, mais, faut il le dire, ils n’y sont strictement pour rien. Que dalle. Nib.

Le seul responsable, c’est la pénurie énergétique. Quand on apprend que la Chine vient de passer « Dans une nouvelle normalité », celle du délestage électrique récurrent, on comprend mieux.

Le client, il va pas faire chier, hein ! Il sera livré quand il sera livré, et il dira merci. Bien entendu, faudra pas faire chier avec des demandes de prix. Et pas se plaindre quand on le découvrira. Là aussi, faudra dire merci.

Les faux derches nous disent : « La crise pourrait durer encore plusieurs années ». En fait, ça ressemble plus à une crise terminale qu’à une crise provisoire qu’on résoudra. Le pic des voitures neuves

est visiblement antérieur (2016-2017).

Il s’accélère, c’est tout. Bientôt, on risque un nouveau paradigme, celui des ouvriers dans l’usine, qui attendent que le travail arrive. Illusion ? C’est la période 1945-1950.

Le dernier rappel de la société thermo-industriel vient de lâcher. C’était le gaz. Tout suit.

PIERRE ETAIX

https://ok.ru/video/2075009944074

C’est bien gentil de bloquer jusqu’à la présidentielle le prix du gaz mais ça ne règle strictement rien ! Les prix exploseront juste après.

Il faut : baisse des taxes sur l’énergie tout de suite et reprise en main du service public de l’électricité et du gaz hors UE ! — Florian Philippot (@f_philippot) September 30, 2021

