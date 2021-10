Le 11 septembre dernier, sur le plateau de Laurent Ruquier, Éric Zemmour relançait la polémique sur les prénoms étrangers. Pour le polémiste, il faut interdire les prénoms étrangers en France en revenant à la loi de 1803. Selon lui, « c’est aussi une erreur d’autoriser les Kevin et les Jordan ».

Ce sondage a été clôturé. Voici les résultats.

4250 lecteurs ont répondu au sondage.

3316 78 % OUI

745 18 % NON

189 4 % ne se prononcent pas

Imprimer, enregistrer en PDF ou envoyer cet article

Après une longue énumération de mesures draconiennes sur les visas, l’asile, l’immigration clandestine, M. Valls réclame une suspension des mariages mixtes, c’est-à-dire la possibilité pour un Français ou une Française d’épouser (avant de vivre en France) un (e) américain (e), russe, chinois (e), Sénégalais (e), etc. L’ancien chef de gouvernement ne parle pas ici de lutter contre la fraude. Non, il parle clairement, sans nuance, de suspendre -purement et simplement – ces mariages (en même temps que le regroupement familial). Ensuite il explique que cette rigueur est destinée à empêcher « l’arrivée au pouvoir de l’extr D ». Mais par le plus invraisemblable des paradoxes, il propose la suspension sans réserve d’une liberté – celle d’épouser la personne qu’on aime et de partager sa vie avec elle, qu’aucun courant d’extr D en France n’a semble-t-il été jusqu’à proposer en tout cas explicitement. Il est en plein dans la mode idéologique de table rase sur les libertés les plus élémentaires de la vie courante. A côté de cela, il fut l’un des ministres de l’Intérieur puis PM d’un pouvoir qui fut l’un des plus « généreux » sur l’immigration avec les régularisations dites « Valls » de 2012 puis la loi du 7 mars 2016 qui rend quasi impossible les reconduites à la frontière (rétention administrative préfectorale réduite de 5 jours à 48H). Cette politique s’est traduite par une spectaculaire explosion des statistiques des premiers titres de séjour et de l’asile de 2012 à 2020… Avant de suggérer des mesures aussi incroyables, M. Valls aurait tout avantage à s’expliquer sur son bilan de cinq années… Approche des présidentielles, « effet Zemmour », Macronisation des esprits, explosion de la politique (voir billet précédent): les politiciens de ce pays sont en train de devenir fous. Thème de réflexion: comment imaginer la démocratie (le pouvoir du peuple) et la liberté sans politiciens (au sens de politiciens démagogues) ?

MT

http://www.dedefensa.org/article/le-vicomte-de-bonald-et-la-tradition-bafouee

https://www.dedefensa.org/article/le-vicomte-de-bonald-et-le-lugubre-destin-anglo-saxon

BONALD : « « Le sol n’est pas la patrie de l’homme civilisé ; il n’est pas même celle du sauvage, qui se croit toujours dans sa patrie lorsqu’il emporte avec lui les ossements de ses pères. Le sol n’est la patrie que de l’animal ; et, pour les renards et les ours, la patrie est leur tanière. Pour l’homme en société publique, le sol qu’il cultive n’est pas plus la patrie, que pour l’homme domestique la maison qu’il habite n’est la famille. L’homme civilisé ne voit la patrie que dans les lois qui régissent la société, dans l’ordre qui y règne, dans les pouvoirs qui la gouvernent, dans la religion qu’on y professe, et pour lui son pays peut n’être pas toujours sa patrie. »