Les affreux symboles reptiliens de la salle d’audience du Vatican…

Avez-vous entendu parler de la salle des audiences du pape? Aussi connu sous le nom de Salle des Audiences Paul VI ou Salle des Audiences Pontificales ?

Elle se situe partiellement au Vatican et partiellement à Rome, en Italie. Baptisée en mémoire du pape Paul VI et construite en 1971 par l’architecte italien Pier Luigi Nervi, elle peut accueillir 6.300 personnes et contient une statue en bronze appelée La Resurrezione, conçue par Pericle Fazzini.

Tout cela semble assez simple jusqu’ici, mais plongeons dans ce qui rend ce bâtiment si étrange. Commençons par le moins bizarre puis nous progresserons…

Méthode de construction et conception.

Le bâtiment a été conçu avec du béton armé par le célèbre architecte Pier Luigi Nervi. Nervi est connu pour ses designs simples mais pratiques, solides et faits pour durer.https://www.youtube-nocookie.com/embed/lGBfeHnMiNc?wmode=transparent&vq=hd1080

La courbure simple du bâtiment peut sembler modeste de l’extérieur et c’est une partie de ce que nous allons commencer à explorer à propos de ce bâtiment. Je vous promets qu’à la fin de la visite, vous comprendrez ce que je voulais dire au début de l’article par « bizarre »…

Jetez un oeil à l’image ci-dessous et comparez sa forme à l’image d’un serpent à côté. Notez la forme générale – dos large, étroit, devant arrondi, les yeux au milieu, la narine à l’avant, et le haut incurvé.

Les fenêtres

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, il y a deux fenêtres de chaque côté du bâtiment qui ressemblent à des yeux. Ce sont des vitraux et sont placés à mi-chemin de la longueur du bâtiment de chaque côté.

Au centre de la forme des yeux, vous pouvez voir une forme qui pourrait ressembler à un œil de reptile. Si vous n’êtes pas encore convaincu, ce qui est compréhensible, continuez à lire.

Peut-être que regarder une seule fenêtre n’est pas évocateur, alors jetons un coup d’oeil aux deux fenêtres simultanément.

Nous commençons à voir des choses se dessiner ici: deux yeux reptiliens qui vous regardent pendant que vous observez la scène.

Échelles et crocs

Sur l’image ci-dessus, que remarquez-vous au centre? Là se tient ce qui ressemble à une statue au milieu et puis de chaque côté, deux crocs acérés et pointus. Le toit et les côtés du bâtiment ressemblent également à des écailles.

Voici deux autres images des écailles.

Maintenant, posons la perspective afin que nous puissions vraiment voir ce que nous regardons. Dans l’image ci-dessous, faites vraiment attention à l’ensemble du bâtiment et comparez-la à l’image d’un serpent. Les yeux, la forme, les écailles, les crocs, l’apparence du reptile … tout y est.

La statue de La Resurrezione

Au milieu de la scène se trouve une statue du Christ s’élevant d’une apocalypse atomique. Il a été conçu par Pericle Fazzini et mis en place en 1977. Regardez-la ci-dessous. Avez-vous remarqué quelque chose à propos de la tête de Jésus?

C’est difficile à voir sur le devant, mais quand vous regardez la statue sur les côtés, où les gens sont assis, il devient très clair des deux côtés que la tête de Jésus ressemble à celle d’un serpent.

Pensez-y un instant: si un seul côté de la statue donnait l’impression d’une tête de serpent, nous pourrions penser à une coïncidence, mais quand elle ressemble à cela es deux côtés, il devient beaucoup plus difficile de l’ignorer. Il faut envisager que cela a été délibérément conçu pour apparaître de cette façon. La pensée et la planification qui ont été nécessaires pour ce rendu ont dû être immenses.

La réalité est qu’il existe une raison évidente pour cette symbolique.

