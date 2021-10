https://histoireebook.com/index.php?post/Zemmour-Eric-Destin-francais

BLOY :

Et ce cortège est contemplé par un peuple immense, mais si prodigieusement imbécile qu’on peut lui casser les dents à coups de maillet et l’émasculer avec des tenailles de forgeur de fer, avant qu’il s’aperçoive seulement qu’il a des maîtres, — les épouvantables maîtres qu’il tolère et qu’il s’est choisis.

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Bloy_-_Belluaires_et_porchers,_1905.djvu/33

https://lesakerfrancophone.fr/quand-le-jerusalem-post-execute-notre-vieil-empire-americain