Ce mardi 28 septembre, le gouvernement a confirmé qu’un nouveau protocole sanitaire sera mis en place dans les écoles primaires. Une expérimentation sera d’abord lancée dans « une dizaine de départements » pour que seuls les élèves positifs au Covid-19 soient renvoyés chez eux, évitant ainsi une fermeture de classe en testant seulement les autres élèves de cette classe.

Un mois après la rentrée scolaire, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, a annoncé ce mardi 28 septembre l’expérimentation d’un nouveau protocole sanitaire dans les écoles primaires « d’une dizaine de départements ». Cette expérimentation débutera « probablement dès le début de la semaine prochaine » selon le ministre.PUBLICITÉ

Que se passera-t-il si un cas positif est détecté dans une classe ?

Actuellement, dès lors qu’un cas de Covid-19 est détecté dans la classe d’une école primaire, elle est entièrement fermée. Le nouveau protocole consiste, lui, « à chaque fois qu’il y a un cas positif à tester toute la classe et à ne renvoyer à la maison que ceux qui sont positifs » a annonce Jean-Michel Blanquer.

Cette expérimentation permettrait donc de limiter les fermetures de classes. Toute la classe serait alors testée dès qu’un seul cas est avéré. Ne seront renvoyés chez eux que les élèves positifs, les autres, testés négatifs, pourront toujours se rendre à l’école.

Mon enfant est-il obligé d’être testé ? Et que se passe-t-il s’il refuse ?

Le test sera obligatoire, a confirmé Jean-Michel Blanquer. En cas de refus d’un parent de faire dépister son enfant, « l’élève sera considéré comme positif ». Il ne pourra donc plus se rendre à l’école et devra suivre les cours de chez lui.

Les tests de dépistage Covid-19 sont en effet soumis à une autorisation parentale.

Comment les écoles seront testées ?

Alors que ce nouveau protocole sanitaire devrait être mis en place avant les vacances de la Toussaint, aucune information n’a été donnée quant aux écoles qui seront soumises au nouveau protocole, ni comment les tests s’effectueront. L’expérimentation sera lancée dans une « dizaine de départements », la liste précise de ces territoires devrait être annoncée dans les prochains jours.

Selon BFMTV, une autre expérimentation permettrait de tester certaines écoles une fois par semaine, notamment dans les zones où le virus est particulièrement présent.

Où en est l’épidémie dans les écoles ?

À l’heure actuelle, « moins de 2 000 classes » ont été fermées a indiqué Jean-Michel Blanquer sur France info, 2 366 au dernier décompte officiel.

Selon les données de Géodes, 2,5% de cas positifs chez les 6-10 ans ont été notés, et 3,6% de cas positifs ont été relevés chez les 11-14 ans.Salomé Dubart

