Pendant plus d’un an, nous avons averti qu’un effondrement artificiel des lignes d’approvisionnement mondiales commençait à se produire. Cet effondrement s’accélère maintenant à une vitesse alarmante, avec même la Chambre internationale de la marine marchande émettant une lettre d’alerte rouge avertissant d’un «effondrement des systèmes de transport mondiaux» qui ne fera qu’empirer.

Le coupable de cet effondrement ? Verrouillages gouvernementaux à tort, mandats de vaccination et faux «tests» scientifiques de covid (via des instruments PCR frauduleux) qui sont tous utilisés pour éviscérer la base de travail des entreprises de transport, des ports d’expédition, des équipages de navires et des compagnies aériennes.

Comme l’explique l’ICS :

Au plus fort de la crise du changement d’équipage, 400 000 marins n’ont pas pu quitter leurs navires, certains marins travaillant jusqu’à 18 mois au cours de leur contrat initial. Les vols ont été restreints et les travailleurs de l’aviation ont été confrontés à l’incohérence des frontières, des voyages, des restrictions et des restrictions/exigences en matière de vaccins. Des arrêts supplémentaires et systémiques aux frontières routières ont obligé les chauffeurs de camion à attendre, parfois des semaines, avant de pouvoir terminer leur voyage et rentrer chez eux.

En d’autres termes, les gouvernements du monde tiennent les travailleurs des transports en otage de la plandémie covid insensée et anti-science, avec tous ses mandats de vaccins, ses blocages et ses exigences en matière de tests, qui sont tous enracinés dans la fraude scientifique du charlatan .

Nous aurions pu vaincre le covid à l’échelle mondiale avec rien de plus que de l’ivermectine, de la vitamine D et du zinc. Pas de confinement, pas de masques, pas de vaccins, pas de pénurie de main-d’œuvre. Mais ce résultat n’est pas ce que les mondialistes voulaient. Ils ont prévu dès le début d’utiliser le covid pour réaliser une « réinitialisation globale » qui implique de détruire les économies mondiales, de faire s’effondrer le système financier mondial et de parvenir à une mort massive (qui est déjà en cours).

Rien de tout cela n’est par accident. C’était toujours prévu dès le départ.

Le fait que les approvisionnements énergétiques mondiaux sont également limités artificiellement, ce qui entraîne des pannes d’électricité du réseau électrique chinois, des pénuries généralisées de carburant au Royaume-Uni et une pénurie de gaz naturel combinée à une flambée des prix qui met fin à la production d’engrais. , la production de dioxyde de carbone et les opérations des usines de viande à travers l’Europe. Tout est entrelacé.

Pourquoi le charbon est-il rare ? À cause des confinements pandémiques, bien sûr. Tout est « artificiel » / délibéré, tout planifié par des gouvernements qui semblent mener une guerre mondiale coordonnée contre la race humaine.

Les six prochains mois verront des pénuries extrêmes de nourriture, d’énergie, de fournitures médicales et de pièces commerciales

En raison de cet effondrement artificiel, les peuples du monde sont sur le point de connaître des pénuries alimentaires extrêmes qui dureront tout l’hiver 2021-2022 et jusqu’au printemps. Ces pénuries sont conçues pour créer des troubles civils et un soulèvement mondial qui seront utilisés pour justifier les mesures de répression gouvernementales contre la liberté et la libre circulation. Ils veulent le chaos, en d’autres termes, parce que les gouvernements du monde peuvent utiliser ce chaos pour justifier des fermetures et des tactiques encore plus restrictives de l’État policier.

C’est pourquoi cet effondrement s’accélère si rapidement. Il est entièrement conçu.

Dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, je révèle plus de détails sur l’ingénierie délibérée de la rareté mondiale et pourquoi la famine de masse mondiale est rapidement mise en œuvre , ainsi que les pannes du réseau électrique régional et la sortie prochaine d’encore plus d’armes biologiques financées par Fauci.

Les pénuries de 2020 étaient un jeu d’enfant par rapport à ce qui s’en vient d’ici Noël. Quiconque veut manger n’importe quoi cet hiver doit acheter ces aliments maintenant et les avoir dans le garde-manger / congélateur. Bienvenue dans le grand scénario de « famine » qui n’est qu’une infime partie du plan dit Dark Winter pour exterminer l’humanité.

Ce n’est pas un exercice. C’est une extermination.

