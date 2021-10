Au Royaume-Uni, Joe Biden a radoté et bafouille plusieurs fois, a dû être pris par la main plusieurs fois pour ne pas s’égarer. Il a, en supplément, dit aux soldats américains stationnées dans le pays que leur tâche essentielle serait désormais de lutter contre le réchauffement global. Il a ensuite pris une camomille en compagnie d’Emmanuel Macron, qui lui a dit, à mots couverts, que c’était bien d’avoir un Président américain qui rentre dans les rangs du club, et accepte de signer ce qu’on lui demande de signer, et Joe Biden a effectivement signé le document final qu’aucun Président américain ayant des neurones intacts n’aurait signé (les dirigeants européens ont signé eux aussi, mais eux, c’est parce qu’ils veulent consciemment le naufrage de leur propre civilisation, le dirigeant canadien a signé pour les mêmes raisons, le dirigeant japonais a signé pour ne pas faire d’esclandre et parce qu’il sait que c’est juste un morceau de papier). Le document entérine la mise en place de passeports vaccinaux et de moyens de contrôle numériques pour tous les voyageurs du monde (si vous habitez l’un des pays concernés ou si vous y passez, attendez-vous à être infiniment plus surveillés et à ce que votre liberté de voyager soit entravée). Le document prévoit aussi la fin des véhicules à moteur fonctionnant aux carburants fossiles et la transition vers les énergies vertes et vers un objectif zéro carbone (si vous habitez l’un des pays concernés, attendez-vous à être plus pauvre car cela va couter très cher, et c’est vous qui paierez, attendez-vous aussi à un chômage élevé, à une croissance en chute libre, et apprenez à faire du vélo). Le document prévoit la fin des réfrigérateurs, des congélateurs et de l’air conditionné pour 2030, au nom d’un machin appelé le SEAD, Super-Efficient Equipment et Appliances Deployment (attendez-vous à un retour aux années 1950, ou l’absence de réfrigération et de congélation conduisait à des intoxications alimentaires, et attendez-vous si vous vivez dans des régions chaudes à transpirer).

Comme tout cela implique des règlementations et des bureaucrates, le document prévoit aussi des embauches de bureaucrates par milliers et des dépenses par dizaines de milliards. En supplément, les signataires entérinent la mise en place d’un impôt minimal de 15 pour cent pour toutes les entreprises dans les pays concernés, et ils prévoient de dépenser des milliards pour équiper les pays en voie de développement en moyens d’utilisation d’énergies renouvelables, aux fins de contrer la Belt and Road Initiative chinoise, qui ne repose sur aucune de ces lubies. En voyant tout cela, c’est Xi Jinping qui doit être content : il a mené une action de guerre biologique contre le monde occidental, et en supplément, les dirigeants du monde occidental signent un document suicidaire. Si les Démocrates sont éjectés en 2022 et si Trump revient en 2024, Biden sera renvoyé à l’hospice et il ne restera rien de tout cela, heureusement. Le Japon fera ce qu’il décide de faire. Si les Européens et les Canadiens gardent les mêmes dirigeants, je serai heureux de vivre loin de l’Europe et assez loin du Canada (deux mille kilomètres séparent Las Vegas de la frontière canadienne).

