Trois bons extraits du coadjuteur :

Juifs et antisémites (Destin français)

« Ces juifs modernes et émancipés oscillent alternativement entre une vision héroïsée ou victimaire de leur destin historique séculaire, sans se rendre compte que ces deux regards ne font en vérité que prolonger l’antique mythe du peuple élu. Juifs et antisémites communient paradoxalement dans une histoire forgée de toutes pièces qui les arrange tous, d’une longue et ininterrompue suite de persécutions, unissant indûment antijudaïsme chrétien et antisémitisme moderne, et faisant du juif l’archétype du bouc émissaire. Un récit victimaire pour dissimuler que le repli communautaire, fondé sur les prescriptions religieuses et le souci de pérenniser une minorité sans État ni territoire, a en réalité été inspiré par les juifs eux-mêmes, et ce dès le XVe siècle. Les antisémites surenchérissent parce qu’ils peuvent ainsi laisser accroire que les juifs n’ont jamais été acceptés et que l’ancienne France n’a connu ses heures de gloire passée qu’en tenant en lisière ces étrangers par nature. Ce « roman national de l’antisémitisme » est fallacieux et dangereux ; mais son accréditation par les deux camps assure son succès. Hannah Arendt encore : « La théorie du bouc émissaire est une des nombreuses théories dont la raison d’être est la fuite devant les vrais problèmes. »

Chambord et la fin de la monarchie (Destin français)

« Claude Mauriac rapporte dans Le Temps immobile une conversation qu’il a eue avec le général de Gaulle à Colombey, en août 1946. De Gaulle vient de quitter le pouvoir et Mauriac l’interroge sur son éventuel retour : « Voyez-vous, répond de Gaulle, à la grande surprise de son interlocuteur, je songe beaucoup au comte de Chambord. Je songe aux vraies raisons de son refus. Car l’histoire du drapeau blanc n’est qu’un prétexte naturellement. Eh bien cette raison je la connais : c’est qu’il n’avait plus confiance en la France, qu’il savait qu’il ne pouvait rien faire de la France, qu’il a préféré voir la monarchie morte une fois pour toutes et sans avoir à participer à cette décadence. Le roi ne pouvait accepter le traité de Francfort. Si le comte de Chambord avait signé, il lui aurait fallu préparer aussitôt la revanche, il ne pouvait régner sans cela. Or, le pays ne voulait pas de la revanche et il le pressentait, le pays ne voulait surtout pas accomplir l’effort nécessaire. » Et de Gaulle d’interroger en guise de conclusion : « Ce que le comte de Chambord a refusé d’être, c’est vraiment cela que vous voulez que je sois ? » La songerie mélancolique du Général n’était pas d’une grande orthodoxie républicaine. »

De Gaulle et Malraux face à la liquidation culturelle (Mélancolie française)

« De Gaulle ne pouvait qu’être séduit ; il laissa la bride sur le cou à son glorieux ministre. Pourtant, le Général, par prudence de politique sans doute, sens du compromis avec les scories de l’époque, « car aucune politique ne se fait en dehors des réalités », amitié peut-être aussi, ne creusa jamais le malentendu qui s’instaura dès l’origine entre les deux hommes. De Gaulle était, dans ses goûts artistiques, un « ancien » ; il écrivait comme Chateaubriand, goûtait la prose classique d’un Mauriac bien davantage que celle torrentielle de son ministre de la Culture ; il préférait Poussin à Picasso, Bach à Stockhausen. La France était pour lui l’héritière de l’Italie de la Renaissance, et de la conception grecque de la beauté. Malraux, lui, était un « moderne » ; hormis quelques génies exceptionnels (Vermeer, Goya, Rembrandt), il rejetait en vrac l’héritage classique de la Renaissance, et lui préférait ce qu’il appelait « le grand style de l’humanité », qu’il retrouvait en Afrique, en Asie, au Japon, en Amérique précolombienne. Il jetait pardessus bord la conception gréco-latine de la beauté et de la représentation, « l’irréel », disait-il avec condescendance, et remerciait le ciel, et Picasso et Braque, de nous avoir enfin ramenés au « style sévère » des grottes de Lascaux ou de l’île de Pâques.

La révolution de l’art que porterait la France serait donc moderniste ou ne serait pas. »