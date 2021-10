nterrogé, le ministère de la Santé explique au Figaro que « 7 000 suspensions ont été comptabilisées au niveau national », un chiffre toutefois incomplet, puisqu’il se fonde sur les remontées des établissements de santé et médicosociaux aux agences régionales de santé.

Révélation du Canard Enchaîné ce jour : Véran a demandé le 6 octobre la « désactivation du #PassSanitaire » pour ceux qui n’auront pas de 3è dose 7 mois après la 2è. Macron a suivi.

Ça se confirme !

➡️ Vaccinés, non-vaccinés, on est tous dans le même bateau, luttons ensemble ! pic.twitter.com/BloK93TIzI — Florian Philippot (@f_philippot) October 13, 2021

« Aujourd’hui, entre 50 % et 60 % des établissements ont procédé à cette remontée », note le ministère. En extrapolant ce chiffre « au nombre de personnes concernées par l’obligation vaccinale, on peut en déduire qu’environ 15 000 salariés sur 2,7 millions de personnels concernés […] ont été suspendus », ajoute-t-on. En outre, la proportion indiquée – 0,6 % – « a pu diminuer au fil des dernières semaines », à mesure que les principaux concernés se faisaient vacciner : elle était ainsi fixée à 0,9 % il y a quelques semaines.

Cette nouvelle estimation reste bien plus élevée que la précédente : mi-septembre, au lendemain de l’entrée en vigueur de la mesure, Olivier Véran annonçait « 3 000 suspensions » de personnels des établissements de santé ou médicosociaux non vaccinés. Un nombre visiblement sous-estimé par rapport aux réalités du terrain.

Sur Franceinfo, mercredi, le ministre de la Santé a jugé ce chiffre de 15 000 suspensions « très, très faible ». « À l’AP-HP, ce sont 16 médecins sur les 12 500, et quelque 100 infirmiers sur les 16 000 à 18 000 », a-t-il cité en exemple. À ces quelque 15 000 suspensions s’ajoutent aussi les démissions de soignants rejetant l’obligation vaccinale : « il y a eu un pourcentage très faible, on est à moins de 0,1 % […]. Ça fait entre 1 500 et 2 000, certains reviendront », a-t-il noté.

0,6%, voila la proportion de vrais résistants. dans la sphère médicale .

Supposons qu’il y a une forte proportion de faux vaccinés, alors disons 1%

Je présume que la proportion dans la population globale n’est pas supérieure, sachant que les personnes travaillant dans le milieu médical sont les mieux placées pour s’être rendu compte de la supercherie covidique.

1% ! Ceux qui rêvaient, et pour certains rêvent encore d’un soulévement général, vont se réveiller avec la gueule de bois .

Pourquoi ne pas regarder la réalité en face, plutôt que de rêve en rêve aller de désillusion en désillusion ?

On peut rêver d’un monde meilleur, et oeuvrer à notre échelle pour le faire advenir, mais se leurrer sur la réalité des forces en présences, c’est d’une certaine façon se démobiliser et se rendre vulnérable .

FIN DEBILE :

Le samourai apprend de son maitre, qu’il n’est de plus grande erreur pour un combattant, que de mépriser son adversaire .

Notre adversaire est très puissant, il est aussi très intelligent, plus puissant et intelligent que nous … mais notre force est ailleurs, elle est dans notre coeur, si nous sommes justes et droits !

Prolongation du #PassSanitaire ce jour en Conseil des ministres : double folie ! ⤵️

– sanctions très alourdies (5 ans de prison et 75000 € d’amende si fraude)

– ne règle pas la 3è dose : ça signifie qu’elle deviendra évidemment obligatoire pour le Pass ! https://t.co/gBhOgn3qPd — Florian Philippot (@f_philippot) October 13, 2021

