Complotistes ?? 🤔🤔

⚠️Regardez cette liste⚠️

Si on regarde les articles séparément, cela saute pas aux yeux, mais quand on les rassemble sur un seul post, on réalise le nombre important de tous ces sportifs atteints de problèmes cardiaques.

Liste incomplète de rapports des 7 dernières semaines :

🏐 Match interrompu suite à un arrêt cardiaque de l’arbitre lors d’un match joué par Lauber SV (district de Donauwürth)

Le joueur de football JSG Hoher Hagen de 17 ans doit être réanimé pendant le match à Hannoversch Münden

🏐 ASV Baden (Basse-Autriche) joueur s’évanouit sur le terrain et doit être réanimé

🏐 Gifhorn joueur amateur Marvin Schumann doit être réanimé après arrêt cardiaque

🏐 L ‘ arbitre assistant lors d’un match de Kreisliga Augsburg à Emersacker s’évanouit avec des problèmes cardiaques

🏐 Kreisliga lecteur SpVgg Oelde II doit être réanimé par les joueurs

🏐 Le joueur du Birati Club Münster subit le sort d’Eriksen lors d’un match de Kreisliga contre le FC Nordkirchen II : effondrement d’un arrêt cardiaque. Le match est interrompu

🏐 Le footballeur Dylan Rich, 17 ans, meurt d’une crise cardiaque pendant un match en Angleterre

🏐 L ‘ entraîneur de gardien SV Niederpüring souffre d’une crise cardiaque après l’entraînement.

🏐 Lucas Surek (24) de BFC Chemie Leipzig souffre de myocardite.

🏐 Le Kingsley Coman (25) du FC Bayern München subit une opération cardiaque après une arythmie.

🏐 Le footballeur du FC Nantes, 19 ans, subit un arrêt cardiaque en entraînement en 16.9.21

🏐 Le coach Dirk Splitsteser de SG Traktor Divitz s’évanouit mort sur le bord du terrain

🏐 Rune Coghe (18) d’Eendracht Hoglede (Belgique) subit une crise cardiaque pendant le match

🏐 Pendant le match de qualification pour la Coupe du Monde féminine entre l’Allemagne et la Serbie à Chemnitz, une femme de ligne anglaise doit être emmenée hors du terrain avec des problèmes cardiaques

🏐 Un joueur de football de 16 ans, sans nom, à Bergame, souffre d’un arrêt cardiaque (6.9.2021)

🏐 Le chef d’équipe Dietmar Gladow de Thalheim (Bitterfeld) subit une crise cardiaque mortelle avant le match

🏐 Le coach de football Antonello Campus âgé de 53 ans s’évanouit mort en Sicile alors qu’il s’entraînait avec son équipe de jeunesse

🏐 Anil Usta de la VfB Schwelm (Ennepetal) s’effondre dans le champ avec des problèmes cardiaques

🏐 Dimitri Liénard du FC Strasbourg s’évanouit avec des problèmes cardiaques pendant un match de Ligue 1

🏐 Diego Ferchaud (16) de l’ASPTT Caen subit un arrêt cardiaque lors d’un match de championnat de sub-18 à Saint-Lô.

🏐 Ain / France : Frédéric Lartillot succombe à une crise cardiaque dans sa loge après un match amical.

🏐 Le footballeur belge Jente Van Genechten (25) subit un arrêt cardiaque au stade initial d’un match de coupe.

🏐 Le footballeur amateur belge Jens De Smet (27) de Maldegem subit une crise cardiaque pendant le match et meurt à l’hôpital.

🏐 un joueur de football de 13 ans du club Janus Nova de Saccolongo (Italie) s’évanouit sur la pelouse avec un arrêt cardiaque

🏐 Andrea Astolfi, directrice sportive de Calcio Orsago (Italie) subit une crise cardiaque fulminante après son retour d’entraînement et meurt à l’âge de 45 ans sans aucune maladie antérieure

🏐 Abou Ali (22) s’effondre avec un arrêt cardiaque pendant un match de deux ligues au Danemark

🏐 Le pro de Bordeaux Samuel Kalu s’évanouit avec un arrêt cardiaque pendant un match de Ligue 1

🏐 Le Français N ‘ Sakala (31) de Besiktas Istanbul tombe sur le terrain sans aucune intervention de son adversaire et doit être amené à l’hôpital

Bizarrement, les « grands médias » n’en n’ont pas parlé. …

Réveillez- vous….

Pascal Masarotti