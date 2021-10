( Natural News ) Après avoir vacciné en masse les moutons inconscients (les premiers 30%), puis incité ou menacé les adorateurs d’obéissance facilement contrôlables (30% de plus), les pousseurs de vaccins génocidaires ont atteint les 40% farouchement résistants du pays qui refuse d’y aller avec la tyrannie vaccinale.

Partout en Amérique, des pilotes, des pompiers, des policiers, des adjoints du shérif, des ouvriers du bâtiment, des employés de bureau et de nombreuses autres personnes disent : « Prenez ce coup et poussez-le ! »

Le courage est contagieux.

Quand des groupes d’Américains informés se lèvent et disent « Non ! aux tyrans du vaccin génocidaire, les tyrans sont finalement forcés de reculer pour la simple raison que vous ne pouvez pas diriger la société sans travailleurs . Et si ces travailleurs décident que risquer leur santé et leur vie ne vaut pas un maigre salaire en dollars qui ne vaudront bientôt plus rien, la société ne pourra tout simplement pas fonctionner.

#manifs16octobre : le peuple français est maltraité, il aspire à une rupture avec l’ordre oligarchique, alors personne ne doit manquer à l’appel du cortège national ! Rdv Paris 14h Place du Trocadéro !

Vive la liberté, vive la France ! 🇫🇷 ⤵️ pic.twitter.com/0vuUd7TEFX — Florian Philippot (@f_philippot) October 15, 2021

La révolte des travailleurs est mieux capturée dans cette vidéo explicite de « Old Man Cruz » (non lié au sénateur Ted Cruz), un ouvrier du bâtiment qui explique ce qui se passe lorsque les travailleurs résistent à la tyrannie des vaccins : (avertissement de langage coloré)

https://www.brighteon.com/embed/074da154-8eff-449c-a452-0fc21f438891

« Si vous êtes solidaires, ils ne peuvent pas prendre votre dignité, votre fierté ! »

Le chef de l’Union de la police de Chicago dit à la créature du maire Lori Lightfoot d’aller piler du sable

Comme le rapporte Epoch Times , le président du syndicat de la police de Chicago, John Catanzara, a déclaré que si Chicago tentait d’imposer des mandats de vaccination à la police qui travaille dans la ville, Chicago perdra la moitié de ses forces de police à partir de demain .

Du TET :

« Ne remplissez pas les informations du portail », a déclaré le président de l’Ordre fraternel de la police de Chicago, John Catanzara, dans une vidéo aux agents publiée sur YouTube. « J’ai clairement indiqué mon statut en ce qui concerne le vaccin, mais je ne pense pas que la ville ait le pouvoir de le mandater à qui que ce soit, sans parler de ces informations sur vos antécédents médicaux. »

Selon Catanzara, le syndicat de la police prépare une action en justice contre la ville si l’administration du maire Lori Lightfoot tente de faire respecter le mandat, qui oblige les employés de la ville à signaler leur statut vaccinal d’ici vendredi ou à être placés sur un statut «sans rémunération».

« Il est sûr de dire que la ville de Chicago aura une force de police à 50% ou moins pour ce week-end à venir », a déclaré Catanzara. « Je peux vous garantir que le statut de non-paiement ne durera pas plus de 30 jours », a déclaré Catanzara mardi. « Il n’y a aucun moyen qu’ils soient en mesure de maintenir un effectif de service de police à 50 pour cent de sa capacité ou moins pendant plus de sept jours sans que quelque chose ne bouge. »

Dans mon podcast Situation Update aujourd’hui, je décris ce week-end à Chicago comme la « purge de Chicago », où la violence et l’anarchie vont exploser en raison de Lightfoot essayant de forcer la police à se suicider par vaccin avec une injection de protéine de pointe génocidaire mortelle.

De même, Seattle est sur le point de perdre 40% de ses forces de police en raison des mandats de vaccination. Comme le rapporte Zero Hedge :

C’était inévitable – alors que les mandats de vaccination à travers le pays approchent de leur échéance, de vastes étendues de travailleurs, de militaires et d’athlètes américains font face à un licenciement ou à des mesures disciplinaires pour avoir refusé de prendre le vaccin Covid-19.

À Los Angeles, près de 1 000 pompiers sont sur le point de poursuivre la ville en justice pour le mandat. Le syndicat des pilotes de Southwest Airlines a poursuivi la compagnie la semaine dernière, avant que la pénurie de personnel n’entraîne l’annulation de plus de 2 000 vols au cours du week-end (et plus lundi). Pendant ce temps, des médecins et des infirmières à travers le pays ont commencé à poursuivre leurs employeurs.

Seattle … risque de perdre 40% de ses 1 000 personnes pour ne pas s’être fait vacciner à l’approche de la date limite du 18 octobre.

« L’environnement a été assez toxique et négatif », a déclaré anonymement un officier à Fox 13. « Pas seulement à partir de tout ce mandat, mais aussi avant cela. Je ne suis pas sûr que ce serait un bon endroit pour moi de travailler à long terme pour ma santé mentale. Cela a été très stressant. »

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui couvre cette « contagion du courage », ainsi que des nouvelles sur les chiens robots armés « Terminator » qui seront bientôt déployés pour remplacer les policiers licenciés dans des villes comme Chicago.

En outre, je révèle pourquoi Homeland Security déploie ce qu’ils prétendent être du gaz « non toxique » dans une série simulée d’attaques chimiques à New York, à partir du 18 octobre. Est-ce que quelqu’un croit vraiment que ce n’est qu’un exercice ?

Obtenez le rapport complet ici :

Brighteon.com/93b4fe22-papa0-4835-b59f-663344342147

LAURENCE :

Les élections étant passées, c’est la grande offensive des suppôts de L’OMS, en Russie. En avant les masques, les QR codes, les pass sanitaires et les intimidations. En plus de tout le reste, cette folie malsaine ne me remonte pas le moral. Je contemple les diverses personnes que je connais, jetées ça et la à la surface du globe. On va ici, on va la, on court dans tous les sens, mais les gros poux obèses de la finance ont des tentacules partout. Des complices partout. Des yeux partout. Une amie est coincée chez son fils en Thaïlande depuis le début de l’affaire, et elle a vu comment on avait créé de toutes pièces une situation covid dans un pays qui en était complètement à l’abri, à coups de masques, de vaccins, il faut que tout le monde y passe. Et ça marche. On te coince des jours et des jours dans un hosto à la merci d’une pecore avec un stéthoscope et tu es prêt à n’importe quoi pour sortir.

Karine Bechet Golovko est moins optimiste que Xavier Moreau. Et sa confiance en Poutine s’emousse, la mienne aussi d’ailleurs.

Je suis absolument certaine que tout a été fait pour empirer une situation qui n’aurait pas dû prendre ces proportions.

