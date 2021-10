Les Italiens font la queue pour se faire tester pour la reprise du boulot demain ! Si pas de Pass, plus de boulot pour eux !

On dirait du bétail ! On est traité comme du bétail !

➡️ Italiens comme Français, cessez d’accepter ça et rebellez-vous, soyez humains ! pic.twitter.com/W8cfet6PQF