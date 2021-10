« L’APAGON sera activé le 21 décembre (tirage au sort) et durera 6 mois. »

CNN : « Le cauchemar de la chaîne d’approvisionnement mondiale est sur le point de s’aggraver. »

1er août 2013 : « Les kabbalistes préparent des attaques avec des virus et des bactéries . »

11 décembre 2014 : « Cubanisation totale ».

14 août 2016 : « Le Honduras, le Guatemala et le Salvador se réarment en parallèle avec le Nicaragua. L’explosion Haarp du volcan Santiaguito au Guatemala pourrait être l’équivalent de l’occupation d’Haïti par le Pentagone.»

14 octobre 2016 : « Conservez tous vos fichiers, le cabinet Obama les supprimera au cours de ces trois mois 2016. Le grand black-out mondial ». Les dates sont déplacées mais cela finit par arriver.

30 octobre 2016 : « Haarp attaque à nouveau l’Italie à Norcia avec une secousse de 6,5. Plus il est superficiel, plus il fait de dégâts «

25 février 2018 : « Des maçons de pseudo-gauche et de pseudo-droite se préparent à organiser le chaos en Espagne pour les banques sionistes. Il reste moins. Les couleurs rouges déclenchent le début du chaos qui se précipitera en événements disparates rapides tout au long de l’année, également une version virale ».

30 septembre 2021

Le général Richard Barrons anticipe entre les lignes ce que sera la prochaine fermeture des médias sociaux et d’Internet à la chinoise. Le gouvernement sera responsable de la plus grande répression des communications avec l’excuse de la sécurité nationale avant un événement d’origine électronique encore non annoncé.

Expert militaire en nouvelle guerre :

« De cette façon, vous pouvez mettre tous les pays européens à genoux en seulement 14 jours. »

« L’ancien général britannique Richard Barrons dit que les guerres ne sont ni nécessaires ni des ogives nucléaires. Il considère que la combinaison de fusées de précision, de cyberattaques et de réseaux sociaux est bien plus dangereuse ».

Que se cache-t-il derrière la plandémie du Covid 21 et le prochain Blackout en décembre 2021 ? C’est la faillite du système financier mondial, la dette impayable envers la Chine qui a financé la Réserve fédérale et les banques centrales européennes ; et la seule solution pour le cacher est de faire tomber le système financier lui-même. La faim et la mort.

Dans un mois, les centres militaires, les gouvernements, les mairies et les hôpitaux auront été réactivés, le reste dans six mois. Bien que les hôpitaux se soient effondrés avec les blessés et qu’il soit pratique d’avoir une grande trousse de premiers soins et une encyclopédie médicale dans un livre, pas sur Internet.

Dans le Land de Hesse en Allemagne, l’ensemble des commerces et supermarchés ont maintenant le droit d’interdire l’entrée aux non-vaccinés covid !

Ils veulent les faire crever de faim !

Le covidisme est meurtrier ! Le combat est vital ! ⤵️ https://t.co/GxyeslvQqp — Florian Philippot (@f_philippot) October 18, 2021

L’islamisme va monter en Europe et aux États-Unis. Quel pays tirera en premier n’a pas d’importance mais on peut imaginer lequel. Des tsunamis et des vents de 120 km/h vont paralyser la vie et les villes.

Cyber ​​​​Polygon est la stratégie d’attaque qui prétend être une défense.

Comme la stratégie du virus initiée par les mêmes qui mettent les mesures qui sont l’outil le plus meurtrier au lieu de la prévention.

Le Blackout commencera par des virus qui fermeront les centrales électriques et nucléaires.

L’Angleterre disposera de l’électricité du Maroc au moyen d’un câble sous-marin ne fournissant que 8 % de la consommation mais qui ne servira qu’à l’élite, l’armée, les bunkers et les palais. Ce qui indique que ce sera un black-out pour les finances de l’Occident et de sa population alors que dans les pays de la rive arabe les centrales électriques seront gardées par l’armée. Des centrales thermiques à la pointe de la technologie qui ont pourtant forcé la fermeture de l’Espagne car cette nouvelle plandémie cible principalement la population blanche occidentale.

La pénurie entraînera le chaos, la faim et des attaques dans les rues à la recherche de nourriture, d’argent, d’or, n’importe quoi et principalement aux mains de soldats subsahariens, marocains et algériens qui nous ont importés en tant que réfugiés et qui seront activés au premier grève de la faim après trois jours de non-alimentation sans supermarchés avec un genre que les camions sans carburant ne pourront pas desservir et avec des attaques sur les routes et les maisons et bâtiments privés.

1. Conservez les aliments secs et cuits qui n’ont pas besoin de froid (électricité), et qui peuvent être consommés lorsqu’ils sont déjà cuits. Du pain aux biscottes et aux noix, ainsi que de la vitamine C et d’autres vitamines.

2.Stockez le carburant pour les véhicules et les générateurs d’électricité.

3. Trousse de premiers soins (nombreux pansements, peroxyde d’hydrogène, alcool, bétadine, paracétamol, ciseaux, ruban adhésif, sérums et sondes, etc.).

4. Retirez tout l’argent de la banque, il ne sera alors pas possible de le récupérer.

5. Pick, pelle, hache, bois de chauffage, bougies en quantité.

