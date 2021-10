#Covid19 : directeurs de collèges et lycées s'opposent à la levée du secret médical à l'école https://t.co/zCWp58DMPp pic.twitter.com/VCzwQxDexV — LCI (@LCI) October 21, 2021

Extraits :

Le protocole mis en place pour l’heure dans les collèges et les lycées repose uniquement sur les déclarations sur l’honneur des parents. En cas de Covid déclaré dans une classe, ils doivent indiquer si leur enfant est vacciné ou non, car seuls les jeunes non vaccinés suivent alors les cours en distanciel. Un dispositif qui offre de bons résultats, selon Bruno Bobkiewicz. « Nous ne sommes pas du tout demandeurs de cette mesure, c’est plutôt une mesure du ministère de la Santé qui est complètement déconnectée du besoin et du fonctionnement actuel plutôt qu’une idée de l’Éducation Nationale », lance-t-il.

« Une telle mesure porte les prémices d’une stigmatisation des élèves dans l’exercice de leur égal droit à l’éducation », s’inquiète de son côté la fédération des parents FCPE dans un communiqué publié le 19 octobre, estimant que seuls les vaccins obligatoires doivent être connus des infirmiers et médecins scolaires et de la direction.

À l’unisson des autres oppositions, le LR Philippe Gosselin a fustigé mercredi les projets du gouvernement : « Vous ouvrez une brèche impensable dans un secret (médical à l’école, ndlr) qui doit être conservé. » Des sénateurs se montrent déjà critiques vis-à-vis de cet amendement, si bien que le passage du texte au Palais du Luxembourg pourrait être compromis. « Ça ne me paraît pas être le rôle d’un enseignant que de contrôler la situation sanitaire des enfants », a estimé jeudi sur Public Sénat le patron des sénateurs socialistes Patrick Kanner, qui se dit « très réservé » sur cette mesure.

Selon les dernières données du ministère de la Santé, 75% des 12-17 ans ont reçu une première dose de vaccin et 71% sont totalement vaccinés.

