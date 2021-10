ZEMMOUR CITE REBATET (Destin français, p. 716) :

En sortant de la guerre, la France renvoie le boomerang

allemand vers les Anglais et les Russes. Pour tous ceux, et ils

sont nombreux à droite, mais aussi à gauche, qui n’ont pas

oublié ce que l’allégeance de la France à la « gouvernante

anglaise » pendant l’entre-deux-guerres a coûté à notre pays,

c’est une explosion de joie : « J’exultais. C’était splendide. Je

voyais la rage des Anglais, à qui l’esclave docile faussait enfin

compagnie, refusant de se laisser saigner à mort pour

prolonger un peu l’agonie du tyran. J’étais ému jusqu’aux

larmes d’enthousiasme et d’attendrissement pour le vieux chef

qui venait de réussir ce “décrochage”. Par sa voix de grand-père,

la France, pour la première fois, depuis tant d’années,

faisait acte de souveraineté nationale. Ce qui nous avait été

interdit durant des lustres de prospérité, la défaite nous le

permettait. Tout n’était pas perdu. Après de telles paroles,

l’atroce Marseillaise des discours de Reynaud redevenait

malgré tout l’hymne de la France. »

