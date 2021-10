https://odysee.com/@LaUneTV2:c/onde-de-choc-HERVE-Seligmann-21-oc-2021:9

Phase 1 : Simuler une menace et créer la peur. (décembre 2019-mars 2020)

– Monter une pandémie en Chine.

> – Tuer des dizaines de milliers de personnes âgées.

> – Augmenter le nombre de cas et de décès

> – Positionner la vaccination comme la seule solution dès le départ.

> – Concentrez toute votre attention sur le Covid-19.

> Résultat, panique (presque) générale



– Phase 2 : Semer l’ivraie et la division. (mars 2020-décembre 2020)



> – Imposer de multiples mesures coercitives inutiles, liberticides et inconstitutionnelles.

> – Paralyser le commerce et l’économie.

> – Observer la soumission d’une majorité et la résistance d’une minorité rebelle.

> – Stigmatiser les rebelles et créer une division horizontale.

> – La censure des dirigeants dissidents.

> – Punir la désobéissance.

>

> – Créer une confusion entre les cas, infectés, malades, hospitalisés et décédés.

> – Disqualifier tous les traitements efficaces.

> – Espoir d’un vaccin de secours.

> Résultat, panique (presque) générale.

Phase 3 : Apporter une solution perfide et mortelle. (décembre 2020-juin 2021)



> – Offrir un vaccin gratuit pour tous.

> – Promesse de protection et retour à la normalité.

> – Établir une cible de vaccination du troupeau.

> – Simuler une reprise partielle de l’économie.

> – Masquer les statistiques des effets secondaires et des décès dus aux injections.

> – Faire passer les effets secondaires des injections pour des effets « naturels » du virus et de la maladie.

> – Retrouver la notion de variant comme mutation naturelle du virus.

> – Justifier le maintien des mesures coercitives en n’appliquant pas le seuil d’immunité collective.

> – Punir les professionnels de santé pour exercice illégal de soins et de guérison. –

> Résultat, doutes et sentiments de trahison chez les vaxx, découragement chez les opposants.





Phase 4 : Installez Apartheid et le code QR. (juin 2021-octobre 2021)



> – Planifier volontairement les pénuries.

> – Imposer le pass de vaccination (QR code) pour récompenser les vaccinés, punir les résistants.

> – Créer un apartheid des privilégiés contre les autres.

> – Enlevez le droit de travailler ou d’étudier aux non-vaxx.

> – Retirer les services de base aux non-vaxx.

> – Imposer des tests de paiement PCR aux non-vaxx.

> Résultat, Première étape du contrôle numérique, appauvrissement des adversaires



Phase 5 : Instaurer le chaos et la loi martiale. (novembre 2021-mars 2022)



> – Exploiter la pénurie de biens et de nourriture.

> – Provoquer la paralysie de l’économie réelle et la fermeture d’usines et de magasins.

> – Que le chômage explose.

> – Appliquer une troisième dose sur le vaxx (boosters).

> – Reprenez le meurtre des vieillards vivants.

> – Imposer la vaccination obligatoire pour tous.

> – Amplifier le mythe des variants, l’efficacité du vaccin et l’immunité du troupeau.

> – Diaboliser les anti-vaxx et les tenir pour responsables des morts.

> – Arrestation des leaders de l’opposition.

> – Imposer à chacun une identité numérique (QR code) : Acte de naissance, pièce d’identité, passeport, permis de conduire, carte d’assurance maladie…

> – Instaurer la loi martiale pour vaincre l’opposition.

> Résultat, Deuxième étape de la commande numérique. Emprisonnement ou éloignement des opposants.



Phase 6 : Annuler les dettes et dématérialiser l’argent. (mars 2022-septembre 2022)



> – Déclencher l’effondrement économique, financier et boursier, la faillite des banques.

> – Pour secourir les pertes des banques dans les comptes de leurs clients.

> – Activer le « Grand Reset ».

> – Dématérialiser l’argent.

> – Annuler les dettes et les prêts.

> – Imposer le portefeuille numérique. (Portefeuille numérique)

> – Saisir des propriétés et des terrains.

> – Interdire tous les médicaments mondiaux.

> – Confirmer l’obligation de vacciner semestriellement ou annuellement.

> – Imposer un rationnement alimentaire et un régime basé sur le Codex Alimentarius.

> – Etendre les mesures aux pays émergents.



Phase 6. Résultat, Troisième étape de la commande numérique. Extension du NOM à l’ensemble de la planète.