Pas de nouveau confinement à l’échelle nationale pour tout le monde, comme il y en avait eu à l’automne de l’année dernière, mais durcissement pour les personnes non vaccinées : le gouvernement a décidé vendredi soir de nouvelles mesures Covid. Alexander Schallenberg (Parti Populaire autrichien) : « Il doit être clair pour toutes les personnes non vaccinées, qu’elles ne sont pas seulement responsables de leur propre santé, mais aussi de celle de leurs semblables. » « Le système de santé est surchargé, car il y a encore trop d’hésitants et de procrastinateurs qui ne veulent pas se faire vacciner. »

A partir du niveau trois, lorsque le taux d’occupation dépasse 20 pour cent (400 lits), le test antigène perd sa validité dans toute l’Autriche. Cela signifie que seuls ceux qui ont été vaccinés, ceux qui se sont rétablis ou qui ont un test PCR en cours pourront circuler partout. Ce qui est nouveau depuis vendredi, c’est que cette mesure prend effet immédiatement, lorsque la valeur limite est dépassée.

La phase quatre du plan entrera en vigueur lorsque le taux d’occupation sera de 25 % ou que 500 lits de soins intensifs seront occupés. Il sera interdit aux personnes non vaccinées d’entrer dans les restaurants, hôtels, événements, institutions culturelles, équipements de loisirs ou événements sportifs. Ceci s’applique également si un test négatif est présenté — qu’il s’agisse d’un test antigène ou d’un PCR.

En phase cinq, si l’occupation de l’unité de soins intensifs dépasse 600 lits (ou 30 %). Cette étape apporte des « restrictions de sortie » pour les non vaccinés – le verrouillage connu des phases antérieures de la pandémie. Cela signifie que pour ceux qui ne seront pas vaccinés, les sorties pendant leur vie privée ne seront pas autorisées, sauf dans des cas exceptionnels. Les courses pour les fournitures de base ou le chemin du travail sont alors autorisés.

Il n’y a pas que cela. Le dernier espoir, le supermarché de l’énergie, comme disait certains (si les russes ne veulent plus nous vendre de gaz, on en prendra ailleurs !), dans leur connerie intrinsèque, a disparu.

Le Qatar est dans les limites de l’économie physique. Ils ne peuvent fournir plus de gaz liquéfié, ce qui provoque la liquéfaction des acheteurs supplémentaires; qui voudraient encore bien plus…PUBLICITÉ

« Le dernier espoir des pays de l’UE restait le Qatar, car jusqu’à récemment, il annonçait des plans à grande échelle pour évincer Gazprom du marché de l’UE. Cependant, au dernier moment, Doha a avoué être incapable d’aider l’Europe. Est-ce que quelque chose a mal tourné ? «

Réponse :

« il ne sera pas en mesure d’augmenter le volume des exportations de gaz naturel liquéfié » « Le Qatar n’a tout simplement pas de réserves libres car les usines de liquéfaction fonctionnent à leur limite ».

Les « Zeureuses Zautorités Zeuropéennes » ou Zozozos vont devoir donc s’expliquer avec 500 millions de consommateurs concernant leur non chauffage, les fermetures d’usines, et la chute des rendements agricoles. En accueillant, bien entendu, quelques centaines de milliers d’immigrés, n’oublions pas…

