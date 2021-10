Cela entraînerait l’effondrement de l’approvisionnement alimentaire mondial et entraînerait une famine massive dans le monde entie

Natural News ) AUSTRALIE: Jeannette Young, responsable de la santé du Queensland, promet maintenant d’inonder le pays de super épandeurs vaccinés porteurs de covid, affirmant en vidéo: « Chaque Queenslander va être exposé au virus covid-19 et sera infecté. «

Elle ajoute : « Nous allons introduire le virus chez les personnes vaccinées… », puis explique spécifiquement qu’elle cible les personnes non vaccinées avec cette attaque de guerre biologique en expliquant : « Mais si vous êtes vacciné, ce n’est pas un problème. »

Cet aveu impensable d’activité criminelle coordonnée par le gouvernement du Queensland n’est que la dernière attaque contre l’humanité menée par des fonctionnaires australiens qui sont si corrompus et pervers, c’est presque comme s’ils étaient en compétition pour un prix de Satan lui-même.

Regardez ce commentaire étonnant dans la vidéo suivante. L’appel textuel a été ajouté à la vidéo par quelqu’un d’autre et ne figurait pas dans la vidéo diffusée d’origine :

Brighteon.com/8d554303-cd88-45d7-b6ad-2020c26075c9

Le Dr Young est pleinement conscient que les vaccins tuent des gens. Elle a précédemment averti que les vaccins induisant des caillots sanguins ne devraient pas être administrés aux personnes de moins de 50 ans, en disant: «Ne serait-il pas terrible que notre premier jeune de 18 ans dans le Queensland à mourir de cette pandémie soit mort du vaccin ? »

Depuis lors, elle a été « corrigée » par l’establishment médical génocidaire et les médias anti-humains qui coordonnent leurs attaques contre quiconque remet en question les vaccins. Le Dr Young a fait la queue et mène maintenant une véritable guerre biologique contre l’humanité, se vantant que les personnes vaccinées sont les super propagateurs qui infecteront tout le monde.

Ils n’essaient même plus de cacher leur agenda .

Souvenons-nous tous des noms de ces criminels alors que les tribunaux internationaux pour crimes de guerre commencent.

La vraie menace du volcan de l’île Cumbre Vieja / La Palma

Dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui, nous couvrons l’attaque du Queensland contre l’humanité, et nous couvrons également la menace réelle pour la civilisation humaine posée par le volcan Cumbre Vieja. Ce n’est pas la menace du tsunami sur la côte est qui est la vraie menace ici. C’est que le volcan pourrait entrer en éruption et éjecter une quantité massive de particules dans l’atmosphère, assombrissant le soleil pendant une année entière.

Cela entraînerait l’effondrement de l’approvisionnement alimentaire mondial et entraînerait une famine massive dans le monde entier, suivie de maladies implacables et d’un effondrement économique. Naturellement, toute l’énergie solaire serait également fortement impactée, entraînant un effondrement catastrophique de l’énergie « verte ».

Un événement similaire s’est déjà produit en 1816, connu sous le nom de « L’année sans été », à la suite de l’éruption de 1815 du mont Tambora en Indonésie. Après l’éruption, un effondrement alimentaire mondial a commencé, entraînant une famine de masse, des décès, des maladies et un effondrement. Comme couvert par AmusingPlanet.com :

Le lendemain immédiat de l’éruption était la famine à la suite de la destruction des récoltes. Cela s’accompagnait de toutes sortes de maladies, en particulier de diarrhées causées par la consommation d’eau polluée. La famine était si grave que les habitants de Sumbawa en étaient réduits à manger des feuilles sèches et des tubercules vénéneux. Beaucoup vendaient leurs enfants juste pour obtenir du riz. Environ 48 000 personnes ont été tuées à Sumbawa et 44 000 à Lombok. Des dizaines de milliers de personnes ont fui vers Java, Bali et Sulawesi du Sud pour échapper à la faim.

L’effet de l’éruption ne s’est pas limité à l’Indonésie. Un temps anormalement froid a tué des arbres, du riz et des animaux jusqu’au nord de la Chine et du Tibet. Les inondations ont détruit de nombreuses récoltes restantes. À Taïwan, qui a un climat tropical, de la neige a été signalée dans de nombreuses villes.

En Europe, encore en convalescence après les guerres napoléoniennes, les basses températures et les fortes pluies ont entraîné des récoltes ratées sur tout le continent, entraînant une grave famine en Irlande et au Pays de Galles. Cela a été suivi par d’importantes épidémies de typhus dans certaines parties de l’Europe, notamment en Irlande, en Italie, en Suisse et en Écosse, exacerbées par la malnutrition causée par l’Année sans été.

Les températures ont chuté en Amérique du Nord, en particulier dans le nord-est des États-Unis et du Canada. Tout au long du printemps et de l’été, il y avait un brouillard sec persistant qui rougissait et obscurcissait la lumière du soleil de telle sorte que les taches solaires étaient visibles à l’œil nu. Du givre et de la neige sont tombés dans les hautes altitudes du New Hampshire, du Maine, du Vermont et du nord de l’État de New York au milieu de l’été. Le temps froid a ruiné la plupart des récoltes agricoles en Amérique du Nord, entraînant une hausse des prix. Au Canada, le Québec a manqué de pain et de lait et les Néo-Écossais se sont retrouvés à faire bouillir des herbes fourragères pour se nourrir.

Nous savons également qu’une perte de photosynthèse entraînerait également une chute des niveaux d’oxygène atmosphérique à mesure que le métabolisme des plantes s’arrêterait. Avec 7,8 milliards d’êtres humains respirant encore de l’oxygène (plus tous les animaux, insectes, etc.), les concentrations mondiales d’oxygène dans l’atmosphère chuteraient en même temps que l’approvisionnement alimentaire mondial s’effondrerait.

Ce qui est clair, c’est que les mondialistes paniquent maintenant pour exterminer des milliards d’êtres humains via des vaccins, des armes biologiques à protéines de pointe, un effondrement économique et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, probablement parce qu’ils doivent éliminer des milliards d’humains avant que le «grand événement» n’arrive.

Quel est ce grand événement ? C’est à deviner à ce stade, mais c’est évidemment quelque chose à l’échelle cosmique ou planétaire. Quoi qu’il en soit, il est suffisamment important pour que les mondialistes paniquent dans un programme d’extermination de masse à l’échelle planétaire.

ALEXANDRE ECRIT :

Voilà clairement un signe d’effondrement de société complexe, quand une petite bande de ferrailleurs paralyse une artère vitale pour le pays, et cela pour un profit éphémère et dérisoire.

Vulnérabilité maximale, et surtout manque de réserve pour remettre en route, une résilience quasi inexistante donc. C’est exactement le genre de processus que décrit Joseph Tainter.

D’ailleurs, rien ne peut empêcher le même phénomène de recommencer, encore et encore, et même de migrer vers des câbles plus fins, donc de se généraliser. Alors on se gargarise sur les armes hypersoniques russes ou chinoises mais c’est une petite bande de types à moitié illéttrés qui a mis la capitale à genoux. Détail rigolo, il y a trois kilomètres de périph’ entre la Porte d’Auteuil (qui permet d’aller sur l’A13) et l’Hexagone, le ministère de la Défense, et nul doute que nombre du personnel vital pour le fonctionnement du ministère vit dans la Grande Ceinture à l’Ouest de Paris, devenue soudain beaucoup moins accessible. On se souviendra du début du film « les Chinois à Paris » et l’inanité de l’armée du pays (la clef de la force de frappe était scotchée sous un tiroir), aujourd’hui c’est la moitié du bureau qui est coincée dans les embouteillages 🙂 Bonne journée, Alexandre