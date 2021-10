20% des lits fermés à l’hôpital public faute de soignants ! « Une situation inédite », « un effondrement de l’hôpital » !

Et pendant ce temps Véran va oser culpabiliser les Français !

Un crime ! ⤵️ https://t.co/6o1tkPDfiQ — Florian Philippot (@f_philippot) October 27, 2021

« Il faut vacciner les jeunes enfants » dit le patron de Moderna dans Le Parisien ce matin. Quelle surprise !🤦

➡️ Le problème c’est que Véran et Macron reprennent mot pour mot ce qu’il dit ! pic.twitter.com/xmtk5sQ2mz — Florian Philippot (@f_philippot) October 27, 2021

https://changera.blogspot.com/2021/10/les-verites-laides-de-letat-profond.html

John Whitehead :

Historiquement, cet échec à dire la vérité au pouvoir a conditionné des populations entières à tolérer une cruauté tacite envers leurs semblables, un syndrome du spectateur dans lequel les gens restent silencieux et désengagés – de simples spectateurs – face aux horreurs abjectes et à l’injustice.

Le temps nous a isolés de la violence perpétrée par les régimes passés dans leur quête du pouvoir : la crucifixion et le massacre d’innocents par les Romains, la torture de l’Inquisition, les atrocités des nazis, la boucherie des fascistes, l’effusion de sang par les communistes , et les machines de guerre à sang froid gérées par le complexe militaro-industriel.

https://changera.blogspot.com/