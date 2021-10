La situation en Chine est très inquiétante, d’autant plus qu’elle est l’usine du monde.

Vous étiez au courant de la pénurie de charbon qui a entraîné et entraîne encore, même si cela va mieux, des pénuries importantes dans la fourniture d’électricité, obligeant de nombreuses usines à baisser tout simplement le rideau.

Or, j’apprends aujourd’hui par la presse chinoise que je dévore pour vous quotidiennement, que désormais, c’est le carburant diesel qui est rationné et dans de très grandes proportions à la pompe.

Je vous traduis rapidement cet article de Caixin Global.

Les stations-service chinoises rationnent le diesel en cas de pénurie

« Au cours des neuf premiers mois, la production nationale de diesel a atteint 156 millions de tonnes, soit une baisse de 4,4 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Dans de nombreuses régions de Chine, les stations-service ont commencé à rationner le diesel en raison de la hausse des coûts et de la baisse des réserves de ce carburant utilisé pour le chauffage, la production d’électricité et l’alimentation des voitures et des camions.

La situation du diesel ajoute aux pressions énergétiques sur la deuxième plus grande économie du monde. Le pays est déjà aux prises avec des pénuries de charbon et de gaz naturel qui ont provoqué des pannes d’électricité généralisées. La pénurie de carburant pour les camions menace de compliquer encore le cauchemar de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

« Les véhicules à moteur diesel peuvent difficilement obtenir suffisamment de carburant avec la hausse des prix », a déclaré un concessionnaire de camions à Shijiazhuang, une ville du nord de la province de Hebei.

Les stations-service locales limitent les ventes de diesel à 100 litres par camion, ce qui ne remplit que 10 % du réservoir de la plupart des camions, selon cette personne ».

Pourquoi désormais cette subite pénurie de carburant diesel en Chine nécessitant un rationnement drastique ?

Parce que depuis des mois, les centrales électriques à charbon tournent pas ou peu.

Si vous avez une entreprise à faire tourner en Chine vous vous faites livrer un gros groupe électrogène. Comme il est gros, il fonctionne au diesel.

Comme vous n’êtes pas le seul à avoir cette brillante idée, la demande en diesel et en groupes électrogènes explose à la hausse.

Dans le même temps la production des raffineries chinoises en diesel est en baisse de 4.4 %. Cela peut sembler très peu, mais si la demande augmente de 10 % et que la production baisse de 4.4 %, alors vous avez un trou de 15 à 20 % dans la raquette.

D’après les poules de cristal de Normandie le trou dans la raquette chinoise du diesel serait plus proche des 20 à 30 % que des 15, car la demande est très forte notamment dans l’industrie, la production et le transport qui sont très tendus actuellement.

Nous sommes donc confrontés à une véritable crise de l’énergie.