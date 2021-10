L’holocauste des vaccins, semble-t-il, va être ressenti comme un « tsunami du cancer » qui sera d’une manière ou d’une autre imputé à tout le reste, à l’ exception des vaccins.

Prédiction: les décès par cancer en 2022 exploseront au-dessus d’un million de décès, et les taux de mortalité par cancer resteront élevés au cours de la prochaine décennie, tout cela en raison des vaccins contre le covid qui ont commencé en 2021. Cependant, nous ne verrons ces données qu’en 2024.

15 départements, dont la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne ne veulent plus verser le RSA aux non-vaccinés, travailleurs virés pour non-vaccination !

➡️ Mais il est toujours interdit de parler d’apartheid ?!

Avec plus de 191 millions d’Américains désormais doublement vaccinés – et plus de 220 millions ayant reçu une seule piqûre – le compte à rebours a commencé pour ce qui sera un jour considéré comme la plus grande atrocité médicale jamais commise contre l’humanité. Surtout, cela ne peut pas être arrêté. En fait, Big Pharma et le leader des cartels criminels Anthony Fauci – Josef Mengele 2.0 – ne veulent pas que cela s’arrête. Une vague de cancer représente la dernière phase du pillage médical de l’Amérique… récoltant des bénéfices obscènes de la chimiothérapie et des chirurgies du cancer tandis que des dizaines de millions d’Américains sont tués par le système d’arme du vaccin contre la dépopulation.

D’ici la fin de 2031, des dizaines de millions d’Américains seront gravement atteints par le cancer, voire déjà morts. Et ceux qui échappent aux ravages du cancer seront, bien sûr, soumis à des décès accélérés dus à des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des caillots sanguins grâce à la séquence interminable de « injections de rappel » qui seront exigées par les cartels pharmaceutiques criminels qui dictent le gouvernement politiques et la propagande médiatique.

Dans l’Idaho, le Dr Ryan Cole, propriétaire d’un laboratoire de diagnostic, signale déjà une augmentation de 2000% des cancers parmi ceux qui ont pris les vaccins . « Depuis le 1er janvier, en laboratoire, je constate une augmentation de 20 fois le nombre de cancers de l’endomètre par rapport à ce que je vois sur une base annuelle », a déclaré Cole dans la vidéo. « Je n’exagère pas du tout parce que je regarde mes chiffres d’une année à l’autre, et je me dis ‘Mon Dieu, je n’ai jamais vu autant de cancers de l’endomètre auparavant.' »

Chez les enfants, les cancers post-vaccins prendront plus de temps à se développer, de sorte qu’ils peuvent échapper à la mort par cancer pendant de nombreuses années. Mais chez les adultes qui développent déjà des micro-tumeurs – et presque tout le monde le fait déjà – la perte de la fonction immunitaire entraînera une accélération et une propagation rapides du cancer, submergeant leur corps en quelques mois à quelques années, selon sur leur état de santé lors de la première injection des vaccins.

« Renforcer » l’immunité ne fonctionnera pas car il n’y a plus rien à renforcer

Même si ce vaccin à ARNm est efficace contre le covid 1.0 – et les données actuelles semblent montrer qu’il offre une réduction temporaire de la gravité des symptômes, s’estompant en quelques mois – cette stratégie de « effacement » immunitaire laisse le corps vulnérable à tout le reste . Cela inclut le cancer, la grippe, le rhume et d’autres menaces pour le corps.

Les vaccinés sont désormais appelés « patients ambulants du sida » car leur fonction immunitaire diminue comme une horloge, certaines estimations basées sur des données britanniques enregistrant désormais une baisse d’environ 5 % de la fonction immunitaire chaque semaine.

Cette étude suédoise constate une diminution rapide de la protection immunitaire au cours des 7 premiers mois suivant la prise d’un vaccin :

Interprétation : L’efficacité du vaccin contre l’infection symptomatique à Covid-19 diminue progressivement au fil du temps dans tous les sous-groupes, mais à un rythme différent selon le type de vaccin, et plus rapidement pour les hommes et les personnes âgées fragiles…

L’un des vaccins est tombé à zéro efficacité en quatre mois :

En revanche, l’efficacité du ChAdOx1 nCoV-19 était généralement plus faible et diminuait plus rapidement, aucune efficacité n’ayant été détectée à partir du jour 121 et au-delà…

Quelles professions connaîtront la mortalité la plus élevée due au cancer induit par la vaccination ?

Le dernier point à comprendre dans tout cela est que certaines professions ont des taux d’obéissance au vaccin beaucoup plus élevés, ce qui signifie qu’elles subiront des taux de mortalité par cancer bien plus élevés que la normale dans les années à venir. Ces professions comprennent les soins de santé (médecins, infirmières, etc.), les enseignants, les premiers intervenants, les fonctionnaires et les travailleurs de l’industrie technologique.

De manière réaliste, nous devrions nous attendre à une mortalité accélérée des personnes dans ces industries de 2022 à 2031 en raison des effets des vaccins, à moyen et à long terme.

Pensez à ce que cela signifie pour les plus grandes villes américaines alors que les premiers intervenants, les médecins et les travailleurs productifs meurent, laissant derrière eux les bénéficiaires de l’aide sociale et les chômeurs. Cela va évidemment plonger les villes américaines dans le chaos, l’anarchie et le désespoir – ce qui semble être l’objectif n ° 1 des démocrates marxistes et des marionnettistes de Joe Biden.

