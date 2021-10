Combien y-a-t-il d’habitants en France ? Par Paul-Emic, grand blogueur et commentateur.

Paul-Emic Non classé 21 octobre 2021 2 Minutes

Nous savons que depuis plusieurs années les recensements tiennent plus du sondage que du véritable recensement tel que certains d’entre nous l’ont connu dans leur jeunesse ou leur âge adulte.

Officiellement la France compte environ 67 millions d’habitants sans que l’on puisse faire la part entre les Français d’origine, quatre générations ou plus et les éléments rapportés ou agglomérés, venant en grande majorité de l’Afrique et plus particulièrement d’Afrique du Nord, mais aussi de nos voisins européens ou du Sud-Est asiatique.

Faire une analyse ethnologique de la population n’est pas mon propos puisque je n’en ai pas les moyens.

Je voudrais m’intéresser au nombre de personnes présentes sur le territoire autres que les touristes ou les gens de bref passage. Quel meilleur moyen que de s’intéresser aux gens qui disposent de la fameuse carte vitale, objet qui marque la véritable intégration administrative dans ce pays puisqu’elle est délivrée à tout assuré de plus de 16 ans.

L’Assurance maladie a reconnu récemment qu’il y avait 75 millions de cartes en circulation sans compter les fausses cartes.

Sachant que la population est de 67 millions d’habitants, que la carte vitale est attribuée à partir de 16 ans et qu’il y a environ 13 millions d’individus de moins de 16 ans, il devrait n’y avoir que 54 millions de cartes en circulation. Il y aurait donc environ 21 millions d’adultes (à partir de 16 ans) supplémentaires par rapport au chiffre officiel. Rappelons que les clandestins n’ont pas droit à l’assurance maladie, qu’ils sont couverts par l’AME et disposent à ce titre d’une carte spécifique dite carte AME (coût 900 M€ par an, France pays de cocagne) .

Le nombre de légaux en France serait donc de 54+21+13 = 88 millions d’habitants. Faute d’éléments je n’ai pas réévalué le nombre des enfants mais il est, logiquement, plus important.

Le nombre de bénéficiaires à l’AME serait à ce qu’on nous dit stable depuis 2016, mais alors que ce chiffre devrait être publié tous les ans je n’ai rien trouvé postérieur à 2016. A cette date il se chiffrait autour de 300 000 bénéficiaires souvent donnés comme « parents isolés ». Avec plusieurs centaines de milliers d’entrées clandestines par an il apparait à peine croyable que ce chiffre soit à la fois si bas et stable

Polémia estime le nombre de clandestins entre 1 million et 1,5 million basé sur des estimations crédibles et non démenties. C’est donc 1 million d’habitants que nous ajouterons au total.

Nous arrivons donc à un chiffre estimé en fourchette basse à 89 millions d’habitants. On comprend mieux la faillite de certaines communes qui fournissent des services mais n’ont pas le retour fiscal correspondant. Ça a été le cas de Grigny il y a peu d’années.

Nous comprenons mieux aussi, que le pays trainant tant d’inutiles, qui sont une charge pour la société ait du mal à reprendre son souffle et le handicap social et économique que cela induit.

Pour nous Français, cela signifie que le point de bascule a probablement déjà été dépassé et que nous sommes déjà en minorité. La France n’est plus la France grâce à la trahison de nos politiciens, dirigeants d’entreprise, artistes, pseudo-intellectuels etc. Ils nous volent même notre mort !

Concernant la vaccination covid, ces chiffres montrent qu’i y aurait bien plus de réfractaires qu’annoncé, ce que je constate tous les jours en discutant avec des gens.