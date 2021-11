https://www.zerohedge.com/political/virginia-governor-race-tight-going-tuesday-election

Philippe G. :

Nick Arama, de ‘RedState.com’, un soutien indéfectible des conservateurs et des républicains, est aussi stupéfait que le démocrate Chuck Todd, progressiste et démocrate, présentant les résultats du sondage NBC :

« Nous avons vu beaucoup de sondages qui ont montré comment Joe Biden s’effondre.

» Mais je dois admettre que lorsque j’ai vu ce nouveau sondage de NBC News, en particulier les chiffres concernant le parti qui, selon les Américains, s’en sortirait le mieux sur pratiquement tous les sujets, je me suis dit ‘Wow !’, et ce n’est pas exagéré.

» Ce sont des chiffres comme ceux-là que les démocrates voient probablement dans leurs sondages internes, et c’est pourquoi ils paniquent dans la course en Virginie et essaient de lancer toutes sortes de choses pour aider Terry McAuliffe, dont la campagne s’effondre.

» Même Chuck Todd, lorsqu’il a présenté le sondage, l’a qualifié d’“effrayant” pour les démocrates. »