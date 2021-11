« Mickaël Bloomberg (59 milliards de dollars), possède 6 avions, 3 hélicos, 11 maisons, 42 Voitures, Mais il pense que vous devriez utiliser les transports en commun pour sauver le climat. Voilà le vrai visage des milliardaires qui se bousculent à la conférence de Glasgow » (Nicolas Bonnal)

Pareil pour Gates : 5 avions 1 hydravion, 5 hélicos et 23 voitures de collection.

Plusieurs participants à la cop 26 ont rallié Glasgow au moyen de 400 jets privés (qui sont 10 fois plus polluants que les gros porteurs), provoquant un rejet de 13 000 tonnes de CO Dans l’Atmosphère (ce qui logiquement, devrait nous amener à dire : « Atmosphère, atmosphère, est ce que j’ai une gueule d’atmosphère ? » L’équivalent de ce que produisent 1600 écossais en un an (je m’élève en faux contre ça, il en faut au moins 16 000 !) Daily Record, par Nicolas Bonnal

Soulèvement antimondialiste américain. Bout du tunnel – et par la voie démocratique, toujours mieux que la guerre civile ? Victoire des républicains en Virginie. Nicolas Bonnal encore.

Et d’une manière générale, la poussée « rouge » est forte et violente aux USA.

Deux réflexion (et oui, rien que deux), l’espace des capitales (le nord de la Virginie, c’est la banlieue de Washington est de plus en plus contrebalancée par la périphérie. Dans le New Jersey, les démocrates n’ont gagné qu’à Newark, finalement, la Californie est complétement pourrie, et partout ailleurs, forte poussée « rouge » (républicaine).

L’intérieur des capitales, lui, est de plus en plus peuplé (par les rats), ce qui donnera à manger aux humains, qui se planteront au surin pour les avoir.

Début apocalyptique pour la COP 17, 18 … 21. .. aaaahhh 26 j’y suis.

« Le Royaume-Uni, pour ne citer que quelques exemples, devrait, d’ici 2035 (dans 14 ans), encourager le remplacement de 23,5 millions de chaudières à gaz par des pompes à chaleur, fermer toutes les centrales thermiques, quadrupler la production d’énergie éolienne (de 10 à 40 GW), cesser totalement la vente de voitures à combustible fossile (tant pour les particuliers que pour les entreprises et les passagers) d’ici 2040 et, parallèlement, multiplier par dix les stations de recharge de batteries d’ici 2030. La commission demande également au gouvernement une stratégie visant à « geler » la demande de transport aérien, tant pour les passagers que pour les vols commerciaux, et à réduire les émissions des navires. Mais le changement passe aussi par le régime alimentaire et l’utilisation des campagnes. Le régime alimentaire d’abord : la consommation quotidienne de viande doit être réduite d’au moins 20%. Et de la campagne : les terres cultivées ou les pâturages doivent à nouveau être couverts de forêts ».

Michael Bloomberg possède 6 avions, 3 hélicos, 11 maisons, 42 voitures. Mais il pense que vous devriez utiliser les transports en commun pour sauver le climat. Voilà le vrai visage des milliardaires qui se bousculent à la #COP26 #GlasgowCop26 pic.twitter.com/6vIWaOsv9R — Carėne Tardy (@Carene1984) November 2, 2021

Ma marotte : la vérité inavouable, l’épuisement des ressources fossiles. Le bougisme tourismatchoumatique des frustrés de la vie s’accroit devant le manque de perspective. Faudrait leur dire que leur trou à rat dans une grande métropole, c’est bien trop cher, et ça ne vaut rien.

Et puis, c’est pas compliqué à dire. Il faut consommer moins d’énergie, « pass queuh » on en a moins. Et que par conséquent, il faut isoler et se contenter de ce qu’on a. Le caca nerveux où l’on pisse par terre et où on s’y roule dedans n’a plus lieu d’être. Et sauver la planète, ça n’a pas de sens. C’est juste un slogan pour faire paniquer, comme le covid.

La bêtise humaine des gens trop bien nourris et qui oublient qu’ils sont des prolos se lit aussi dans les niouzes absurdes : « L’ex-otage Sophie Pétronin retourne au Mali et disparaît à nouveau ». La première fois, il fallait la laisser, non. Comme tous les bougistes, il faut les laisser se démerder.

Nouvelle indice de la dégradation de la situation économique chinoise, le prix de l’acier, et la production, s’effondrent. Il se passe simplement ce qui s’est passé en occident, au début des années 1970. La production d’acier est devenue en partie inutile et déficitaire, parce que les besoins en logement -cela consommait beaucoup d’acier, de béton, et de diverses fournitures- étaient devenus moins pressants. La formation de quartiers pourris mais neufs, dans les villes où la demande était détendue, n’a été que le résultat de l’entêtement à construire du collectif, coûte que coûte.

La Chine a été atteinte du même syndrome. Avec plus d’amplitude. La faillite Evergrande a fait tout capoter d’un coup.

http://lachute.over-blog.com/2021/11/redecouverte-de-l-espace.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_po%C3%A9tique_(Verlaine)

ART POÉTIQUE

De la musique avant toute chose,

Et pour cela préfère l’Impair

Plus vague et plus soluble dans l’air,

Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

Il faut aussi que tu n’ailles point

Choisir tes mots sans quelque méprise :

Rien de plus cher que la chanson grise

Où l’Indécis au Précis se joint.

C’est des beaux yeux derrière des voiles,

C’est le grand jour tremblant de midi,

C’est, par un ciel d’automne attiédi,

Le bleu fouillis des claires étoiles !

Car nous voulons la Nuance encor,

Pas la Couleur, rien que la nuance !

Oh ! la nuance seule fiance

Le rêve au rêve et la flûte au cor !

Fuis du plus loin la Pointe assassine,

L’Esprit cruel et le Rire impur,

Qui font pleurer les yeux de l’Azur,

Et tout cet ail de basse cuisine !

Prends l’éloquence et tords-lui son cou !

Tu feras bien, en train d’énergie,

De rendre un peu la Rime assagie.

Si l’on n’y veille, elle ira jusqu’où ?

Ô qui dira les torts de la Rime ?

Quel enfant sourd ou quel nègre fou

Nous a forgé ce bijou d’un sou

Qui sonne creux et faux sous la lime ?

De la musique encore et toujours !

Que ton vers soit la chose envolée

Qu’on sent qui fuit d’une âme en allée

Vers d’autres cieux à d’autres amours.

Que ton vers soit la bonne aventure

Éparse au vent crispé du matin

Qui va fleurant la menthe et le thym…

Et tout le reste est littérature.

Michael Bloomberg possède 6 avions, 3 hélicos, 11 maisons, 42 voitures. Mais il pense que vous devriez utiliser les transports en commun pour sauver le climat. Voilà le vrai visage des milliardaires qui se bousculent à la #COP26 #GlasgowCop26 pic.twitter.com/6vIWaOsv9R — Carėne Tardy (@Carene1984) November 2, 2021