Qui a pu en faire tant sans peine ira forcément plus loin. On ne doit pas croire que puissent se maintenir durablement, comme un archaïsme, dans les environs du pouvoir réel, ceux qui n’auraient pas assez vite compris toute la plasticité des nouvelles règles de leur jeu, et son espèce de grandeur barbare. Le destin du spectacle n’est certainement pas de finir en despotisme éclairé.

Cliquer pour accéder à CommentairesSurLaSocieteDuSpectacle.pdf

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Au-pays-du-vieux-porc-Biden-la-vaccination-des-5-11-ans-commence-66081.html

Michael Bloomberg possède 6 avions, 3 hélicos, 11 maisons, 42 voitures. Mais il pense que vous devriez utiliser les transports en commun pour sauver le climat. Voilà le vrai visage des milliardaires qui se bousculent à la #COP26 #GlasgowCop26 pic.twitter.com/6vIWaOsv9R — Carėne Tardy (@Carene1984) November 2, 2021

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Quand-France-Info-pourrit-la-tete-des-enfants-avec-la-psychose-climatique-66082.html

https://www.zerohedge.com/medical/something-really-strange-happening-hospitals-all-over-america

https://lesakerfrancophone.fr/comptons-les-voies-de-sorties

http://lachute.over-blog.com/2021/11/redecouverte-de-l-espace.html