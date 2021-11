🚨🚨RUSSIE: les distribiteurs de billet de la plus grande banque du pays sont devenus inaccesible aux non-injectés… pic.twitter.com/hB8RSTIT0G — chatelet charlotte (@chateletcharlo1) November 5, 2021

Famine et extermination dès 2022. Le point par Mike Adams :

FAIT SCIENTIFIQUE : La fermeture mondiale des combustibles fossiles au nom de l’énergie « verte » entraînera une famine mondiale et un effondrement de la société

Il est important de noter que lorsque le charbon, le pétrole et d’autres combustibles fossiles sont pressés par des mondialistes scientifiquement ignorants qui prétendent travailler pour un avenir «vert», cela provoque des pénuries et une inflation des prix pour tous les combustibles fossiles, y compris le gaz naturel utilisé dans la production d’engrais.

Hier, à l’issue de la conférence mondialiste COP26, 40 nations se sont engagées à « sortir progressivement du charbon » au cours des prochaines années . Il s’agit d’une voie vers une famine mondiale garantie, car elle entraînera des pénuries d’énergie dévastatrices à travers la planète.

En fait, les pénuries d’énergie actuelles qui affligent déjà la planète alors que nous nous dirigeons vers l’hiver pour l’hémisphère Nord – avec des pannes d’électricité maintenant prévues en Amérique du Nord, en Ukraine, en Europe occidentale, en Chine, en Inde et dans les pays du Moyen-Orient – ​​sont entièrement le résultat d’une mondialisation véritablement suicidaire. des « leaders » fermant les infrastructures liées aux combustibles fossiles au nom de l’énergie « verte ».

Alors que l’énergie verte peut certainement contribuer au réseau électrique en ce qui concerne la consommation brute d’électricité, elle ne peut pas remplacer le procédé Haber pour la production d’engrais.

Ainsi, lorsque l’infrastructure pour les combustibles fossiles est fermée, la production d’engrais cesse.

« [L]e niveau [de prix] qui a maintenant été atteint ne permet plus une production économiquement saine », a déclaré l’allemand SKW Piesteritz, le plus grand producteur d’engrais en Allemagne. La production d’engrais a également été fermée en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays du monde, le tout en raison de l’augmentation des prix du gaz naturel, résultant de la pénurie d’énergie causée par les politiques mondialistes « d’énergie verte ».

De Bloomberg.com :

CF Industries Holdings Inc. a annoncé mercredi l’arrêt des activités de ses complexes de fabrication Billingham et Ince en raison des prix élevés du gaz naturel, sans aucune estimation du moment où la production reprendra. Les contrats à terme européens sur le gaz et l’électricité ont chuté jeudi suite à des signes que les industries à forte intensité énergétique réduisent la consommation.

La crise pourrait avoir de graves conséquences économiques. La flambée des prix expose le risque de pannes de courant cet hiver, selon Goldman Sachs Group Inc. Les pannes de courant feraient probablement monter les prix de l’énergie encore plus haut, aggravant les inquiétudes concernant l’inflation et ajoutant aux coûts croissants que les entreprises assument déjà pour les matières premières.

Pour CF, la fermeture de ces usines, qui produisent en grande partie du nitrate d’ammonium, entraînera une perte de volume de production de l’entreprise, selon Alexis Maxwell, analyste chez Bloomberg Intelligence. L’impact potentiel le plus important sera probablement sur les prix mondiaux des engrais à mesure que l’on craint que d’autres producteurs emboîtent le pas, a-t-elle déclaré.

Les prix des engrais sont déjà élevés, ce qui augmente les dépenses des agriculteurs, qui paient plus pour tout, de la terre aux semences en passant par l’équipement. Les coûts de production plus élevés peuvent signifier une inflation alimentaire encore plus importante.

« Nous ne serions pas surpris de voir davantage de production d’azote et de produits chimiques à travers l’Europe au ralenti dans les prochains jours jusqu’à ce que les prix du gaz se modèrent », a déclaré Joel Jackson, analyste chez BMO Capital Markets, dans un rapport.

La grande catastrophe de la pénurie alimentaire de 2022 est déjà « cuite »

En raison de l’arrêt de la production d’engrais en 2021, une perte catastrophique de la production agricole en 2022 est déjà dans les cartes. Il ne peut pas être arrêté. Nous allons voir la pénurie alimentaire s’accélérer en 2022 bien au-delà de l’état actuel des étagères vides et de l’inflation alimentaire.

Nous prévoyons de voir des émeutes mondiales de la faim en 2022 , ainsi qu’une augmentation de l’insécurité alimentaire (famine) et de la famine dans certains pays.

Le resserrement de la chaîne d’approvisionnement mondiale du transport maritime ne fera qu’aggraver cette dynamique, entraînant de longs retards dans les livraisons d’engrais, même si la production peut être atteinte.

Les pannes du réseau électrique auront un impact important sur les usines de production d’engrais, car un réseau électrique local fonctionnel est absolument nécessaire pour que la production d’engrais soit menée.

Les mandats de vaccination contribueront à l’effondrement, les gouvernements criminels bloquant les travailleurs et empêchant la main-d’œuvre de fonctionner à pleine capacité.

Le résultat final est des émeutes mondiales de la faim, la famine, la famine, les troubles sociaux et le chaos. Tout cela est voulu, bien sûr, parce que les gouvernements mondialistes du monde ont déclaré la guerre à l’humanité et mènent une campagne de génocide de masse contre la race humaine.

