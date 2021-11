SYMPTOME D’EFFONDREMENT : LE CAS DE LA VOITURE D’OCCASION

La voiture d’occasion est un symptôme.

Dans le monde actuel, la mobilité est indispensable, sous peine d’être déclassé. Le bobo écolo de centre ville peut penser (première erreur, un bobo écolo, ça n’est pas doté du pouvoir de penser), qu’il sauve la planète avec son ridicule tri et son ridicule transport en commun, le prolo, lui, doit prendre sa bagnole.

Manque de bol, la production s’est effondrée. Et sans doute, ne reprendra pas, du moins, pas au niveau antérieur. Les prix de la bonne occase ont flambé.

Manque de bol, la production s'est effondrée. Et sans doute, ne reprendra pas, du moins, pas au niveau antérieur. Les prix de la bonne occase ont flambé.

La désorganisation du secteur fait qu'il se stabilisera à un niveau bien inférieur. Comme le schéma économique n'est ps revu, du moins, pas encore, la voiture est encore indispensable à celui qui est encore actif. Bon, il y a 107 millions de sans emploi aux Zusa, proportionnellement sans doute autant en France. (J'ai bien dit PROPORTIONNELLEMENT). Et les larmes de crocos des pôvres zentrepreneurs-qui-trouve-pas-de-salariés-malgré-des-hausses-injustifiées-de-salaires, sont des larmes de crocos. En effet, ne pas trouver, c'est ne pas avoir 50 demandes d'emplois correspondantes pile/poil au profil demandé.

Après, bien entendu, on va assister à une contraction du parc automobile, après l’usure naturelle. Moralité, des tas d’os vont se trimballer tant qu’il y aura du pétrole.

Pour les milliardaires qu’auraient pas compris le truc, le pétrole pour leurs yachts, jets, hélicos, hydravions, flottes de véhicules, ne sera pas dispo quand LEUR pays ne sera plus capable d’exploiter les pays producteurs. Et leur fortune ne vaudra plus rien.

La monnaie, intrinsèquement, ne vaut rien. Elle peut aisément être remplacée. Toujours pendant les guerres, bien des préfets en ont fait frappé des « monnaies de nécessité« , avec quasiment n’importe quoi. Du carton, de la ferraille, à la polycopieuse. On comprend donc aisément, que la valeur de la monnaie non métallique est très vite réduite à zéro. La dette mondiale, donc, dans une période de baisse de production se verra rembourser en monnaie de singe. Là aussi, « TINA ». Il n’y a pas d’alternatives.

PATRICK ENCORE :

Note patrickienne : c’est ici que nous divergeons. Garder le contrôle dans ces conditions là, c’est simplement impossible. Et il n’y a pas de solution de rechange, comme en 1944 par le gaullisme ou par le PCF. La seule chose « acceptable », serait de liquider la partie inutile de la population, les inactifs retraités de plus de 60 ans. Une épidémie est une solution idéale. Un régime qui s’effondre, c’est parce que plus personne n’y croit. Pour cela, ils n’ont pas de remède. C’est une question de croyance qui s’effondre. Toutes les mesures de contrôle à distance elles aussi, dépendent de l’électricité.

J’ai rererelu les 10 tomes d’Henri Amouroux sur les français sous l’occupation. La réaction des populations (visibles avec le covid et les masques fait maison), m’a frappé dans certains passages. A Lyon, ville très bourgeoise, très « ouinneuse », avec sa bourgeoisie bien propre sur elle, a vu passer ses jardins « ouvriers », en une année de 900 à 20 000 (sans doute beaucoup plus la deuxième année). Les famines sont très aisément éludables par des réactions de ce type. Bien sûr des morts sont inévitables, mais des bénéfices aussi. Toujours sous l’occupation, le sevrage anti-alcoolique brutal et la mise sous régime de Vichy -régime à l’eau-, soit 2 litres de vin par mois pour les travailleurs de force et la fin du privilège des bouilleurs de crus, a tellement fait chuter la mortalité des poivrots, que la surmortalité de la guerre est à peine perceptible… C’est dire… Il faut préciser que la consommation moyenne des français en 1939 atteignait 25 litres d’alcool pur par an, en comptant dedans, les enfants, les femmes, tout le monde… En litres de pinard, cela atteignait 6 litres par homme et par jour… Bien entendu, une consommation qui n’avait rien d’excessif à l’époque. Pour l’excessif, c’était plus près de 12…

Visiblement, vu l’état d’obésité ou de surpoids d’une partie tellement grande de la population, que des restrictions leur serait plutôt bénéfique… De même, la consommation de drogue dépend d’une grande vitalité des transports. De même, l’absence d’efforts physiques est au point de vue santé, ravageur.

Un lecteur a dit que les étudiants avaient faim. C’est vrai. Vrai aussi que beaucoup d’études sont totalement inutiles.

BILL BONNER :

Peu après la réponse sans appel de l’empereur Honorius à l’Angleterre de l’époque, le règne romain a pris fin dans la région (l’Irlande, pour sa part, n’a jamais été colonisée par les Romains). Il en est allé de même pour l’économie de l’époque romaine, avec ses biens de consommation, son argent, ses savoir-faire et ses technologies, ses marchés, ses entreprises commerciales… et son confort.

Durant une période de 300 ans environ, la taille de pierre a disparu d’Angleterre. Pendant la période romaine, on trouvait des milliers d’artisans expérimentés qui savaient extraire la pierre… brûler de la chaux pour faire du mortier… mais aussi tailler et assembler les pierres pour faire d’élégantes villas.

Ils savaient comment construire une maison pavée de mosaïques, avec chauffage au sol – et un toit de tuiles d’argile.

Au VIème siècle, ils avaient oublié. Au VIIème siècle, on ne trouvait peut-être pas une seule personne, en Bretagne anglaise, qui sache comment faire du mortier de chaux – ou tourner un pot.

Il n’y avait plus d’importations de la Méditerranée – vin, huile d’olives, vaisselle, bijoux, épices, blé. Il n’y avait plus non plus de marché où les acheter… ni d’argent pour cela. La seule monnaie encore en circulation avait été frappée avant l’effondrement de l’empire romain.

Les gens fabriquaient encore des pots et des bols en terre, mais ils étaient grossiers ; les potiers avaient oublié comment faire un tour, et comment obtenir l’argile fine dont ils avaient besoin.

Les techniques, les outils et l’organisation agricoles furent eux aussi heurtés de plein fouet – peut-être à cause du grand nombre de morts suite aux invasions barbares. Les récoltes avaient été volées ou détruites. Les granges, brûlées. Les vaches, les porcs, les chevaux et la volaille furent pris ou massacrés. Les champs, les prés, les domaines, les fermes et les jardins « retournèrent à la nature ».

La vie élégante et ordonnée de l’époque romaine avait disparu pour toujours – emportant avec elle l’eau courante (froide et chaude), les patios et les fresques.

A la place, on trouvait des huttes de bois au sol en terre battue. Les livres et les essais avaient eux aussi disparu… tout comme les idées et les histoires.

