A la Laforgue (Jules) : Blog fermé ! On va tous mourir ! Pensez aux vierges sages ! Stocker l’huile et surtout jeter le smartphone unique outil du totalitarisme ! Inflation à tire l’haricot ! Vive les oligarques ! Messageries du beuglant et patatras ! Le carbone décarboné déclenche inflation ! Molécules aspirées et dépeuplement qui pend au nez !

Contrôler les chômeurs,

Contrôler le #PassSanitaire,

➡️ Le projet oligarchique de Macron est extrêmement clair : traquer les braves gens, les domestiquer !

Pendant ce temps la Caste joue, vit, triche, se goinfre en toute liberté !

➡️ Monde infernal à détruire ! ⤵️ pic.twitter.com/nWWtlyXOqT — Florian Philippot (@f_philippot) November 10, 2021

Cela fait maintenant presque 18 mois que j’attire votre attention sur le choc inflationniste que nous allons subir en raison des effets de la pandémie mais pas que.

Je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos, que l’inflation serait là pour longtemps, durablement et de façon importante.

Pourquoi ?

Parce que la transition écologique que l’on nous impose est très inflationniste car elle implique de dépenser beaucoup plus pour faire essentiellement la même chose en un peu mieux (et encore).

Je voulais partager avec vous cette brève déclaration de Michel Edouard Leclerc, le patron des supermarchés du même nom.

« Un constat alarmiste. « Une sacrée hausse de prix sur les articles alimentaires et non-alimentaires, dans toutes les enseignes, est à craindre dès novembre », a déclaré Michel-Edouard Leclerc, président des centres E.Leclerc, dans La Matinale de CNEWS.

« J’anticipe une inflation beaucoup plus forte que ce qui est annoncé par l’INSEE ou le reste des prévisionnistes », a-t-il expliqué. D’après les données provisoires publiées vendredi 29 octobre par l’Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 2,6 % sur un an en octobre en France.

« Il va y avoir une hausse sur les pâtes, les huiles, le café et le cacao, par exemple. Le non-alimentaire (bricolage, matériel de cuisson, hi-fi/son) sera également impacté », prédit-il. « Le nouveau modèle économique (moins polluant, méthode de production différente) est également une raison pour laquelle beaucoup de choses vont être vendues plus cher. », explique Michel-Edouard Leclerc.

La poussée inflationniste en Europe sera « plus longue que prévu. », mais devrait « reculer » au cours de l’année 2022, avait estimé jeudi 28 octobre la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde.

« Après un point haut lié à l’augmentation des prix industriels et de l’énergie, l’inflation reviendrait en dessous de 2 % dans le courant de 2022 », avaient écrit de leur côté plusieurs analystes de la Banque de France dans une note publiée lundi 11 novembre. »

Or, que dit Michel Edouard Leclerc et c’est évidemment le point le plus important de son intervention que je cite :

« Le nouveau modèle économique (moins polluant, méthode de production différente) est également une raison pour laquelle beaucoup de choses vont être vendues plus cher. »

Cela fait des mois que je vous le dis.

Leclerc le sait.

Vous le savez aussi.

Il n’y a que les banques centrales qui nous expliquent doctement que l’inflation sera « transitoire ». « Temporaire ».

Logique.

Si les banques centrales disaient autre chose, ou tout simplement la vérité, l’inflation s’emballerait beaucoup plus vite.

Là encore il s’agit pour les autorités de gagner du temps et de tenir au calme le troupeau.

Bon d’après le Michou, faut acheter du café en plus des raviolis !!!

Prenez quand même un peu de pastas et de riz… vaut mieux avoir un Livret-Riz qu’un Livret-A !

