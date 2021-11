Selon la dernière étude de l’ATIHP, en 2020 seulement 2% des hospitalisations en France étaient liées au Covid.



Encore une fois on nous a menti. Les hôpitaux n’étaient pas "débordés" par le Covid.



Ce cirque liberticide doit cesser, immédiatement.



pic.twitter.com/vUZJTYkrV8 — Pierre Gentillet (@Pierre_GTIL) November 11, 2021

Selon la dernière étude de l’ATIHP, en 2020 seulement 2% des hospitalisations en France étaient liées au Covid.



Encore une fois on nous a menti. Les hôpitaux n’étaient pas "débordés" par le Covid.



Ce cirque liberticide doit cesser, immédiatement.



pic.twitter.com/vUZJTYkrV8 — Pierre Gentillet (@Pierre_GTIL) November 11, 2021

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Uberisation-de-la-politique-et-grand-effondrement-66126.html

ALEXANDRE :

Moi je dis : ils ont commencé à nous monter les uns contre les autres. Blachier fournit maintenant des arguments aux « anti-vaxx ». Les vieux et les ménagères ne vivent que par la peur, comme les esclaves en vérité (revoir la fin de « Blade Runner »), et ils ne peuvent plus entendre raison. De l’autre bord, pour ceux qui ont été mis à pied ou en disponibilité, la tentation d’agir (même violemment) augmente au fur et à mesure que leurs réserves s’épuisent. Ce conflit antivaxx-provaxx est un piège car non seulement il polarise et amène inévitablement des excès, mais il enferme toute une catégorie de pensée dans un ghetto grotesque. Pour donner une analogie, ce n’est pas parce que Soros a crée le grotesque « Black Lives Matter » qu’il n’existe pas de problèmes bien réels quand on est noir aux Etats-Unis. A chaque choc de la « stratégie du choc », le coin s’enfonce dans la bûche et la discloque davantage. Ma prédiction du Tiercé-Quarté-Quinté+ est que le choc à venir est une combinaison : la dissémination d’un vrai virus dangereux (comme le SRAS) au moment où l’immunité des vaccinés sera au plus bas.

Ce vrai virus tuerait aussi des non-vaccinés, donnant raison aux deux côtés et augmentant la confusion, alors que la douleur et la mort mettraient fin à tout raisonnement.

Les James Bond ont toujours tourné sur la base de ce genre de scénarios catastrophiques globaux (mais au moins les méchants avaient la classe et de chouettes pépées, et pas des Christine Lagarde, Angela Merkel ou Greta Reset).